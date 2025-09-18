限制級
探索原漢刺繡文化 繡布上的歷史微型展窺端倪
高雄歷史博物館推出「繡布上的歷史—微型展」，展現原民及漢人文化的差異，以及刺繡如何融入現代生活。（高史博提供）
〔記者黃佳琳／高雄報導〕對於多數老高雄人，談到大溝頂、鹽埕埔，除了美食，逛街和做衣服，更是生活「時尚」的回憶。高雄歷史博物館推出「繡布上的歷史—微型展」，展現原民及漢人文化的差異，以及刺繡如何融入現代生活。
「繡布上的歷史」由策展人李鈺玲串聯致力推廣魯凱族刺繡文化的高雄市茂林區多納國小，以及長年投入布藝教學的高雄市鹽埕區忠孝國小、台弟公司縫紉應用博物館，以高史博織品典藏為基礎，延伸介紹織品工藝的變化和發展，探索原、漢不同族群在刺繡上各自的做法與特色，以及圖紋飾背後蘊含的意義與故事。
高史博館長李文環表示，鹽埕是高雄的老城區，過去的繁華在歲月與街巷中沉澱，很適合進行產業探索；今年8月率先串聯鹽埕在地的店家叁捌地方生活、高鈺鈕扣行等，進行微型展與鹽埕走讀課程，展覽回到高史博後，增加由多納國小繡好布面、再由忠孝國小縫成布包的共創作品，以及薛喬月服裝設計師創作的拼布服飾、台弟工業股份有限公司生活小物，展現刺繡如何融入現代生活。
李鈺玲提到，服飾與生活密不可分，當中的刺繡，不只是技藝，更是穿越時空的文化載體，透過博物館收藏和學校教學成果的對話，希望觀眾感受刺繡工藝在不同時代中的轉變與創新，以及從傳統到現代，藏在每一針每一線中，當代的生活風景與文化記憶。
