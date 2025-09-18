自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

探索原漢刺繡文化 繡布上的歷史微型展窺端倪

2025/09/18 14:32

高雄歷史博物館推出「繡布上的歷史—微型展」，展現原民及漢人文化的差異，以及刺繡如何融入現代生活。（高史博提供）高雄歷史博物館推出「繡布上的歷史—微型展」，展現原民及漢人文化的差異，以及刺繡如何融入現代生活。（高史博提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕對於多數老高雄人，談到大溝頂、鹽埕埔，除了美食，逛街和做衣服，更是生活「時尚」的回憶。高雄歷史博物館推出「繡布上的歷史—微型展」，展現原民及漢人文化的差異，以及刺繡如何融入現代生活。

「繡布上的歷史」由策展人李鈺玲串聯致力推廣魯凱族刺繡文化的高雄市茂林區多納國小，以及長年投入布藝教學的高雄市鹽埕區忠孝國小、台弟公司縫紉應用博物館，以高史博織品典藏為基礎，延伸介紹織品工藝的變化和發展，探索原、漢不同族群在刺繡上各自的做法與特色，以及圖紋飾背後蘊含的意義與故事。

高史博館長李文環表示，鹽埕是高雄的老城區，過去的繁華在歲月與街巷中沉澱，很適合進行產業探索；今年8月率先串聯鹽埕在地的店家叁捌地方生活、高鈺鈕扣行等，進行微型展與鹽埕走讀課程，展覽回到高史博後，增加由多納國小繡好布面、再由忠孝國小縫成布包的共創作品，以及薛喬月服裝設計師創作的拼布服飾、台弟工業股份有限公司生活小物，展現刺繡如何融入現代生活。

李鈺玲提到，服飾與生活密不可分，當中的刺繡，不只是技藝，更是穿越時空的文化載體，透過博物館收藏和學校教學成果的對話，希望觀眾感受刺繡工藝在不同時代中的轉變與創新，以及從傳統到現代，藏在每一針每一線中，當代的生活風景與文化記憶。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應