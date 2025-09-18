文化部首屆台灣國際兒少書展開幕 兒童樂團搖滾嗨翻全場

兒童樂團 J HALL演出「諸葛四郎大戰魔鬼黨」，讓會場賓客搖滾起來。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕文化部主辦2025年第1屆台灣國際兒少書展，今天在台中國際展覽館開幕，即日起至21日展出4天，開展前，由來自新竹的兒童搖滾樂團J HALL演出「諸葛四郎大戰魔鬼黨」主題曲，讓台下的民進黨立委何欣純、文化部政務次長李靜慧及義大利代表龍博文隨節奏搖頭晃腦，展現兒童樂團勁爆活力。

文化部舉辦首屆台灣國際兒少書展，在台中烏日開幕展出4天。（記者廖耀東攝）

書展以「跨越城市．閱讀無界（Crossing Cities, Reading without Borders）」為主題，由台中市擔任首屆書展主題城市，展出內容包含自2025台北國際書展移展的義大利主題國館、童書主題館，並全新打造台灣漫畫館、繪本故事館、公民及文學書區，及由台中市政府策畫的主題城市館，計有127家參展單位、來自14個國家的作家、插畫家、版權人、出版專業人士參與，規畫超過200場講座活動。

來自新竹的J HALL樂團演出「諸葛四郎大戰魔鬼黨」，兒童團員於2020年成軍時，均齡只有7歲。主唱兼吉他手林子濬、鼓手吳書佑、貝斯手張維融及年紀最小的鍵盤手洪輔恩，綻放熱力演出，讓何欣純、李靜慧及龍博文（Marco Lombardi）頓時搖滾起來，團員都是客家子弟，展現兒少青春能量。

文化部長李遠表示，終於第1屆國際兒少書展要開幕了，內心非常高興也很激動，曾被問及「文化部有沒有核心政策？」記得毫不猶豫說，就是兒少優先，因為國家文明、文化進步，從怎麼對待及教育兒童及青少年，就可以知道文明進程。

台中市文化局長陳佳君說，台中市今年借閱冊數突破2024萬冊，創下歷年新高，而未來兩年內，綠美圖、東勢許良宇圖書館、北屯溪東圖書館、羅布森圖書館及童書之森將陸續完工，閱讀在台中無所不在。

