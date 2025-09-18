自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

全台唯一偶戲擂台賽！金掌獎、青年金掌獎連7天12團飆偶技

2025/09/18 15:43

金掌獎與青年金掌獎9月22日起一連7天登場，12團將在虎尾同心公園飆偶藝。圖為去年演出畫面。（檔案照，記者李文德攝）金掌獎與青年金掌獎9月22日起一連7天登場，12團將在虎尾同心公園飆偶藝。圖為去年演出畫面。（檔案照，記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕年度盛事「雲林國際偶戲節」9月22日至10月12日登場，由金掌獎、青年金掌獎打頭陣，22至28日連續7天晚間，共12偶戲劇團在虎尾同心公園競賽。縣府文觀處長陳璧君表示，今年「金掌獎」以經典劇目為主題，歡迎喜愛偶戲的民眾前往看戲。

金掌獎與青年金掌獎9月22日起一連7天登場，12團將在虎尾同心公園飆偶藝。圖為去年演出畫面。（檔案照，記者李文德攝）金掌獎與青年金掌獎9月22日起一連7天登場，12團將在虎尾同心公園飆偶藝。圖為去年演出畫面。（檔案照，記者李文德攝）

金掌獎與青年金掌獎9月22日起一連7天登場，12團將在虎尾同心公園飆偶藝。圖為去年演出畫面。（檔案照，記者李文德攝）金掌獎與青年金掌獎9月22日起一連7天登場，12團將在虎尾同心公園飆偶藝。圖為去年演出畫面。（檔案照，記者李文德攝）

陳璧君表示，金掌獎是全台唯一持續進行的偶戲擂台賽已邁入第19屆， 2007年設立迄今，以雙年展概念規畫，一年「兒童劇」，一年「傳統經典」，今年輪至「傳統經典年」；另青年金掌獎為鼓勵40歲以下年輕藝師參賽，迄今也已第8屆，9月22日起一連7天晚間7點起在虎尾同心公園先後為偶戲節打頭陣。

金掌獎與青年金掌獎9月22日起一連7天登場，12團將在虎尾同心公園飆偶藝。圖為去年演出畫面。（檔案照，記者李文德攝）金掌獎與青年金掌獎9月22日起一連7天登場，12團將在虎尾同心公園飆偶藝。圖為去年演出畫面。（檔案照，記者李文德攝）

陳璧君指出，22至26日為金掌獎演出，分別有西田社傳統劇場、金鷹閣電視木偶劇團、吳萬響掌中劇團、台北木偶劇團、五洲勝義閣掌中劇團、小西園第四代掌中劇團、今日掌中劇團、雲林五洲小桃源掌中劇團、昇平五洲園，都是全國知名劇團，劇目也從逗趣的台灣故事，更有藝師的人生故事。

今年青年金掌獎最年輕主演是丞西園的江柏丞，將演出《霓虹關》，具有看點。（圖由雲林縣政府提供）今年青年金掌獎最年輕主演是丞西園的江柏丞，將演出《霓虹關》，具有看點。（圖由雲林縣政府提供）

陳璧君表示，27、28日登場的青年金掌獎，由承西園、真五洲勇團、雲林五洲小桃源掌中劇團演出，今年度雖放寬至45歲以下藝師都可以參加，不過每年參賽者的年齡都創新低，平均年齡22歲，今年最年輕者的參賽者是承西園年僅16歲江柏丞，將演出經典傳統劇目《霓虹關》，場場演出都精采可期。

金掌獎與青年金掌獎9月22日起一連7天登場，12團將在虎尾同心公園飆偶藝。圖為去年演出畫面。（檔案照，記者李文德攝）金掌獎與青年金掌獎9月22日起一連7天登場，12團將在虎尾同心公園飆偶藝。圖為去年演出畫面。（檔案照，記者李文德攝）

文觀處表演藝術科長沈郁琪表示，由於去年金掌獎因秋颱影響，首度因颱風調整比賽檔期，延期及移至室內完成賽事，因此也做好相關配套。若氣象預報雨勢過大，將改至雲林表演廳演出；若有颱風且預期海上颱風警報發布日為活動日，則當天停演，並視情況改期或取消演出，相關訊息也將公告。

