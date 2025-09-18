從「6649」躍上金掌獎舞台 許家誠用布袋戲訴說浪子回頭的悔悟之路

許家誠首次參與金掌獎競賽，將自己浪子回頭故事編成《轉念》一劇。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林國際偶戲節「金掌獎」將於22至26日登場，其中由古坑今日掌中劇團長許家誠將演出《轉念》一劇，身為更生人的他，將自己浪子回頭的故事改編演出。他表示，「面對自己」是課題，盼以此劇教育民眾。

43歲的許家誠承接爸爸的衣缽，將戲團經營得有聲有色，曾年少輕狂誤入歧途，高中時接觸毒品，更受利誘販毒，被判7年10月重刑，蹲5年牢假釋，他靠著毅力痛改前非，近10年來走入育幼院、老人安養中心義演教學，已有近百場。

許家誠回想，入獄後曾看到獄友失去親人，也觸動他思親之情，過不久母親冒著雨天騎車來探望。他當時問：「怎麼下雨還來？」媽媽簡單回應：「上次忙碌而錯失會面時間，所以有空就趕來看你」讓他痛徹心扉，因此深刻反省，真心悔悟。

許家誠表示，剛出獄難免怕會被投以異樣眼光，但心中想撕下更生人標籤仍然存在，加上自己事業剛起步，很需要「打戲路」，轉念想應勇敢面對自己過去才能更長遠發展，因此開始努力耕耘，靠實力說話，漸漸獲得不少民眾青睞。

《轉念》一劇22日晚間將在虎尾同心公園演出。（記者李文德攝）

他說，今年首度報名金掌獎，以自己過去背景為主軸編成《轉念》一劇，盼藉著劇中主角「阿誠」視角，讓其他相同境遇的人知道，「面對自己，轉個念頭，不要逃避」才有辦法改變自己。

許家誠表示，劇中扣除一成為戲劇張力安排，其餘九成如獄友名字、自己編號「6649」都忠實呈現，連主角戲偶都按照自己過去模樣雕刻，盼提醒觀眾「遠離毒害、珍惜家人」的警世精神。未來若有機會、資源，更希望能夠走入矯正機關內，將希望能夠激勵相同過去的朋友一定要「轉念」。

