自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

從「6649」躍上金掌獎舞台 許家誠用布袋戲訴說浪子回頭的悔悟之路

2025/09/18 15:48

許家誠首次參與金掌獎競賽，將自己浪子回頭故事編成《轉念》一劇。（記者李文德攝）許家誠首次參與金掌獎競賽，將自己浪子回頭故事編成《轉念》一劇。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林國際偶戲節「金掌獎」將於22至26日登場，其中由古坑今日掌中劇團長許家誠將演出《轉念》一劇，身為更生人的他，將自己浪子回頭的故事改編演出。他表示，「面對自己」是課題，盼以此劇教育民眾。

43歲的許家誠承接爸爸的衣缽，將戲團經營得有聲有色，曾年少輕狂誤入歧途，高中時接觸毒品，更受利誘販毒，被判7年10月重刑，蹲5年牢假釋，他靠著毅力痛改前非，近10年來走入育幼院、老人安養中心義演教學，已有近百場。

許家誠回想，入獄後曾看到獄友失去親人，也觸動他思親之情，過不久母親冒著雨天騎車來探望。他當時問：「怎麼下雨還來？」媽媽簡單回應：「上次忙碌而錯失會面時間，所以有空就趕來看你」讓他痛徹心扉，因此深刻反省，真心悔悟。

許家誠表示，剛出獄難免怕會被投以異樣眼光，但心中想撕下更生人標籤仍然存在，加上自己事業剛起步，很需要「打戲路」，轉念想應勇敢面對自己過去才能更長遠發展，因此開始努力耕耘，靠實力說話，漸漸獲得不少民眾青睞。

《轉念》一劇22日晚間將在虎尾同心公園演出。（記者李文德攝）《轉念》一劇22日晚間將在虎尾同心公園演出。（記者李文德攝）

《轉念》一劇22日晚間將在虎尾同心公園演出。（記者李文德攝）《轉念》一劇22日晚間將在虎尾同心公園演出。（記者李文德攝）

他說，今年首度報名金掌獎，以自己過去背景為主軸編成《轉念》一劇，盼藉著劇中主角「阿誠」視角，讓其他相同境遇的人知道，「面對自己，轉個念頭，不要逃避」才有辦法改變自己。

許家誠表示，劇中扣除一成為戲劇張力安排，其餘九成如獄友名字、自己編號「6649」都忠實呈現，連主角戲偶都按照自己過去模樣雕刻，盼提醒觀眾「遠離毒害、珍惜家人」的警世精神。未來若有機會、資源，更希望能夠走入矯正機關內，將希望能夠激勵相同過去的朋友一定要「轉念」。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應