民歌50周年盛會！中山堂廣場２夜民歌免費演出 點亮世代記憶

歌手、演員盧學叡昨（18）日於記者會上演出《微風往事》音樂劇橋段。（TCO提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕今年適逢民歌興起50周年，台北市立國樂團、台北市中山堂管理所與愛樂劇工廠合作舉辦的「2025中山堂廣場音樂節」及「《微風往事》民歌音樂劇」將於9月26日至28日登場。其中，「廣場音樂節」以中山堂古蹟正門為舞台背景，結合投影技術與文創市集，打造台灣唯一的「古蹟音樂會」，預計吸引大量市民與樂迷參與，成為活動的最大亮點。

「2025中山堂廣場音樂節」將於9月27、28日晚間登場，由中華音樂人交流協會理事丁曉雯擔任策演人現場演唱〈木棉道〉。（TCO提供）

「2025中山堂廣場音樂節」將於9月27、28日晚間登場，由中華音樂人交流協會理事丁曉雯擔任策演人。她昨（18）日出席記者會致詞表示，民歌50週年之際，紀念活動遍布全台，但回到民歌發源地中山堂，廣場音樂節特別以「傳承與創新」為主題，規劃兩晚不同形式的演出，讓民歌精神在時代轉換中持續延續。民眾可免費參加。

請繼續往下閱讀...

9月27日的「民歌經典唱」，將透過「以詩入歌」、「金韻獎」、「民謠風」、「大學城」4個章節，回顧民歌的發展歷程。葉佳修、馬毓芬、范怡文、丁曉雯與于冠華將演唱經典曲目，由廣播主持人馬世芳主持，帶領觀眾重溫民歌時代的青春記憶。

9月28日的「民歌酷酷唱」則由徐哲緯主持，邀請潘婕、王奕凡、郭家瑋、魏嘉瑩與李友廷等新生代音樂人登場。他們不僅重新演繹經典民歌，也將帶來原創作品，以新世代的觀點詮釋「唱自己的歌」宗旨，讓民歌精神在當代延續，連結過去與未來。

台北市立國樂團、台北市中山堂管理所與愛樂劇工廠合作舉辦的「2025中山堂廣場音樂節」及「《微風往事》民歌音樂劇」將於9月26日至28日登場，昨（18）日舉辦宣布記者會。（TCO提供）

活動現場除音樂表演外，中山堂也與榮町商圈合作規劃文創市集，觀眾在欣賞音樂會的同時，還能享受市集氛圍，體驗多元文化交流。台北市中山堂管理所主任江孟芳表示，廣場音樂節自兩年前開始籌畫，透過古蹟舞台與音樂的結合，不僅致敬民歌歷史，也希望讓年輕世代在城市核心留下共同回憶。

配合廣場音樂節，9月26日至28日同步推出民歌音樂劇《微風往事》，由台北市立國樂團與愛樂劇工廠合作，演出方宥心、盧學叡、徐詣帆、張仰瑄、于浩威等人。劇中超過20首經典民歌重新編曲為國樂版本，透過戲劇與音樂交織，為觀眾呈現另一種民歌風貌。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法