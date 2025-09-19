自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

民歌50周年盛會！中山堂廣場２夜民歌免費演出 點亮世代記憶

2025/09/19 11:00

歌手、演員盧學叡昨（18）日於記者會上演出《微風往事》音樂劇橋段。（TCO提供）歌手、演員盧學叡昨（18）日於記者會上演出《微風往事》音樂劇橋段。（TCO提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕今年適逢民歌興起50周年，台北市立國樂團、台北市中山堂管理所與愛樂劇工廠合作舉辦的「2025中山堂廣場音樂節」及「《微風往事》民歌音樂劇」將於9月26日至28日登場。其中，「廣場音樂節」以中山堂古蹟正門為舞台背景，結合投影技術與文創市集，打造台灣唯一的「古蹟音樂會」，預計吸引大量市民與樂迷參與，成為活動的最大亮點。

「2025中山堂廣場音樂節」將於9月27、28日晚間登場，由中華音樂人交流協會理事丁曉雯擔任策演人現場演唱〈木棉道〉。（TCO提供）「2025中山堂廣場音樂節」將於9月27、28日晚間登場，由中華音樂人交流協會理事丁曉雯擔任策演人現場演唱〈木棉道〉。（TCO提供）

「2025中山堂廣場音樂節」將於9月27、28日晚間登場，由中華音樂人交流協會理事丁曉雯擔任策演人。她昨（18）日出席記者會致詞表示，民歌50週年之際，紀念活動遍布全台，但回到民歌發源地中山堂，廣場音樂節特別以「傳承與創新」為主題，規劃兩晚不同形式的演出，讓民歌精神在時代轉換中持續延續。民眾可免費參加。

9月27日的「民歌經典唱」，將透過「以詩入歌」、「金韻獎」、「民謠風」、「大學城」4個章節，回顧民歌的發展歷程。葉佳修、馬毓芬、范怡文、丁曉雯與于冠華將演唱經典曲目，由廣播主持人馬世芳主持，帶領觀眾重溫民歌時代的青春記憶。

9月28日的「民歌酷酷唱」則由徐哲緯主持，邀請潘婕、王奕凡、郭家瑋、魏嘉瑩與李友廷等新生代音樂人登場。他們不僅重新演繹經典民歌，也將帶來原創作品，以新世代的觀點詮釋「唱自己的歌」宗旨，讓民歌精神在當代延續，連結過去與未來。

台北市立國樂團、台北市中山堂管理所與愛樂劇工廠合作舉辦的「2025中山堂廣場音樂節」及「《微風往事》民歌音樂劇」將於9月26日至28日登場，昨（18）日舉辦宣布記者會。（TCO提供）台北市立國樂團、台北市中山堂管理所與愛樂劇工廠合作舉辦的「2025中山堂廣場音樂節」及「《微風往事》民歌音樂劇」將於9月26日至28日登場，昨（18）日舉辦宣布記者會。（TCO提供）

活動現場除音樂表演外，中山堂也與榮町商圈合作規劃文創市集，觀眾在欣賞音樂會的同時，還能享受市集氛圍，體驗多元文化交流。台北市中山堂管理所主任江孟芳表示，廣場音樂節自兩年前開始籌畫，透過古蹟舞台與音樂的結合，不僅致敬民歌歷史，也希望讓年輕世代在城市核心留下共同回憶。

配合廣場音樂節，9月26日至28日同步推出民歌音樂劇《微風往事》，由台北市立國樂團與愛樂劇工廠合作，演出方宥心、盧學叡、徐詣帆、張仰瑄、于浩威等人。劇中超過20首經典民歌重新編曲為國樂版本，透過戲劇與音樂交織，為觀眾呈現另一種民歌風貌。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應