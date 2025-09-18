自由電子報
晴時多雲

藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

福容桃園機捷A8秋蟹料理登場 港點雙人套餐平日推親民價

2025/09/18 22:07

福粵樓「蟹舞金風」即日起至10月31日，推出3道季節蟹料理。（福容桃園機捷A8提供）福粵樓「蟹舞金風」即日起至10月31日，推出3道季節蟹料理。（福容桃園機捷A8提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕中秋即將到來，飯店的秋日料理也紛紛上桌，福容大飯店桃園機場捷運A8店推出最新餐飲方案，福粵樓「蟹舞金風」迎接秋蟹季，還有「港點雙人套餐」以親民價格強打週一至週四平日時段。此外，飯店訂席也推出2025-2026尾牙春酒專案，中式桌菜11月30日前享早鳥優惠、西式自助餐30天前預訂、享人數滿額早鳥優惠。

福粵樓即日起至11月13日，週一至週四推出「港點雙人套餐」。（福容桃園機捷A8提供）福粵樓即日起至11月13日，週一至週四推出「港點雙人套餐」。（福容桃園機捷A8提供）

福粵樓「港點雙人套餐」集結人氣港式點心，包含蝦餃皇、冰火菠蘿包等。（福容桃園機捷A8提供）福粵樓「港點雙人套餐」集結人氣港式點心，包含蝦餃皇、冰火菠蘿包等。（福容桃園機捷A8提供）

福容桃園機捷A8店表示，每年9、10月是品蟹季，福粵樓即日起至10月31日推出「蟹舞金風」秋蟹料理，嚴選當令紅蟳、青蟹融入粵式烹調，共推出「花雕芙蓉蒸美蟹」、「攀藤蟹粉鮮紅蟳」及「風沙香酥炒肥蟹」3道菜肴。此外，福粵樓即日起至11月13日，同步推出「港點雙人套餐」，週一至週四午晚餐限時提供，套餐內容集結福粵樓美味菁華，8款點心任選4道，如蜜汁炆鳳爪、流沙包、蝦餃皇等，還有鑊氣香米3擇1，如廣州炒飯、鹹魚雞粒炒飯等，再搭配蒜元蕈菇燉雞盅、時令鮮蔬及韻香茶品，若按單點計算需2千元以上，現推出特惠價，平均每人不到800元。

福容桃園機捷A8店「駿馬奔騰」尾牙春酒專案新推出，宴會廳挑高無梁柱，適合大型企業正式聚會。（福容桃園機捷A8提供）福容桃園機捷A8店「駿馬奔騰」尾牙春酒專案新推出，宴會廳挑高無梁柱，適合大型企業正式聚會。（福容桃園機捷A8提供）

時近年末，也進入企業籌備尾牙春酒旺季，福容桃園機捷A8店推出「駿馬奔騰」尾牙春酒專案，強調中西合擊，「中式宴會廳」適合大型企業正式聚會、「西式自助餐」主打輕鬆氛圍、人數更具彈性化。中式宴會廳專案每桌10人，採階梯式滿額贈，單筆消費滿5萬元以上，累積贈送自助餐券、烤鴨3吃券、客房住宿券等，11月30日前預訂享早鳥加碼，滿5桌以上起，贈送下午茶券及行政套房住宿券。田園西餐廳西式尾牙春酒專案，最低30人以上，價格與原價價差近3成外，依人數同樣贈送下午茶券、住宿券好禮；用餐日30天前預訂亦可享早鳥加碼，不但每30人就贈送生乳捲1條，且人數滿額、可享餐費減免，滿65送5、滿130送10，即65人依60人收費。更多相關內容詳詢福容桃園機捷A8店官網。

