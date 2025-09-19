古蹟日活動 窗櫺光影帶你穿越南投百年文化之旅

南投縣文化局舉辦古蹟日行動博覽會，將解說草屯歷史建築榮敷堂。（南投縣文化局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣文化局響應「2025全國古蹟日—全國文化資產行動博覽會」，明（20）日起一連2天於文化部文化資產園區（台中市復興路三段362號）舉辦「窗映百年，櫺間流光記憶」活動，透過文化藏品展出、竹風鈴手作體驗及南投歷史建築解說等多元內容，邀請民眾踏上穿越百年的文化之旅，感受建築光影與傳統工藝間的歷史記憶。

南投縣文化局舉辦古蹟日行動博覽會活動，以「窗櫺」為展覽主軸。（南投縣文化局提供）

南投縣文化局指出，此次活動以「窗櫺」為展覽主軸，象徵歷史與現代的交會與對話。活動融合體驗、解說與展示3大面向，讓文化資產不再只是靜態建物，而是可以被觸碰、參與且能理解的生活文化。透過解說，民眾將能認識南投在地具有代表性的歷史建築，包括武德殿、南投稅務出張所及榮敷堂等，感受建築風格與歷史背景，重新認識生活與建築的關聯，進一步喚起對文化資產的重視與共鳴。

請繼續往下閱讀...

南投縣文化局舉辦古蹟日行動博覽會，安排「竹風鈴手作體驗」。（南投縣文化局提供）

活動體驗則規畫「竹風鈴手作體驗」，適合親子一同參與，參加者可透過竹材組裝體驗製作專屬風鈴，完成後懸掛於窗櫺間，隨風搖曳、叮咚作響，不僅展現個人創意，更代表傳統工藝的延續與創新。體驗活動每日2梯次舉行，每場活動將於開始前30分鐘開放現場領取體驗券，數量有限，送完為止。

南投縣文化局舉辦古蹟日行動博覽會，將介紹歷史建築武德殿。（資料照，記者張協昇攝）

南投縣文化局李代理局長李玉蘭表示，「窗映百年，櫺間流光記憶」不僅是一場文化活動，更是一段與歷史對話的旅程，透過風鈴的聲音與窗櫺的光影，引導民眾重新理解文化資產的保存及價值，並藉由互動式體驗，讓文化資產真正融入日常、深入人心。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法