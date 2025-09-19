自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

嘉市「光織影舞」展10/4登場 群星熱力飆唱

2025/09/19 14:40

嘉義市光織影舞邀請許多歌手、團體演出。（嘉義市政府提供）嘉義市光織影舞邀請許多歌手、團體演出。（嘉義市政府提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市政府舉辦「2025嘉義市光織影舞」，將於10月4日至19日在北香湖公園登場，今年活動以迪士尼經典動畫《愛麗絲夢遊仙境》為主題，安排精采表演，從魔幻到經典金曲，假日每晚7點至8點皆有演出，呈現視覺與聽覺的雙重饗宴，市府歡迎民眾前來體驗。

嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬表示，「光織影舞」是嘉義市中秋與雙十連假期間最受矚目的城市品牌活動，今年規畫8大展區，邀請國內外頂尖表演團隊與重量級歌手演出。

光織影舞是嘉義市知名城市品牌活動。（嘉義市政府提供）光織影舞是嘉義市知名城市品牌活動。（嘉義市政府提供）

10月4日開幕晚會將由幻術師吳冠達帶來震撼演出「夢境魔幻秀」，吳冠達曾與蔡依林合作，指導過5566、玖壹壹魔術表演，也與拉斯維加斯頂尖幻術設計師及道具團隊合作，帶來媲美國際大秀的奇幻震撼；表演歌手還有戴愛玲、李聖傑2位實力派唱將輪番登場。

中秋節當晚10月6日由歌手郭靜與周蕙攜手演出，魏如昀與閻奕格在10月10日開唱，10月12日由許富凱與艾薇聯手演出，10月18日閉幕晚會由張語噥、梁文音及陳勢安演出。

今年光織影舞有各類型表演。（嘉義市政府提供）今年光織影舞有各類型表演。（嘉義市政府提供）

10月5日至19日期間，由獲得世界街舞冠軍的嘉義在地舞團「築夢者」、紅鼻子馬戲團、柏青哥、鍋爐爺爺、氣球特技及街頭藝人演出；奇幻市集匯集藝術手作、特色餐飲及創意裝置，將北香湖公園打造成魔法與童趣兼具的夢幻舞台。詳細表演場次與時間，可至「嘉義市觀光旅遊網」或搜尋臉書、IG「嘉市好旅行」查詢。

