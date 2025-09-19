自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

南瀛書法學會「藝起南迴」會員聯展 新營文化中心展出113件作品

2025/09/19 14:44

「藝起南迴」會員聯展在新營文化中心展出。（記者楊金城攝）「藝起南迴」會員聯展在新營文化中心展出。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕書法可以不一樣，台南市南瀛書法學會今（19）起至10月12日在新營文化中心舉辦「藝起南迴」會員聯展，展出113件各種書法作品，值得一看。

南瀛書法學會創立47年，每年都會辦理會員聯展，今年在理事長鄭枝南帶領下，帶來一場翰墨藝術饗宴，展現書法文化的傳承，並呈現當代書法藝術的多元面貌。

「藝起南迴」會員聯展，展出113件各種書法作品。（記者楊金城攝）「藝起南迴」會員聯展，展出113件各種書法作品。（記者楊金城攝）

鄭枝南結合了民俗、教育、政治、文化的經歷，自創「江湖派」獨特風格，對「筆」與「墨」超越了自我侷限，起筆運勁之間渾然天成。蔡玉蓮以行草摻雜徐渭，而更顯縱逸及傳山的連綿纏繞在筆法調性的簡化與節奏的強化暗合古典撲拙雅趣。

曾遜祥專研各項書法字體、工具之研究，以自撰詩文為主。鍾正琦以筆墨抒發濃淡和線條輕重傾訴與秋景對話。黃秋梅以小篆書寫經文，以飛天圖像，象徵吉祥、淨化與神聖，結合了經典文字小篆與藝術展現佛教空性的哲學與美感。

「藝起南迴」會員聯展，展出113件各種書法作品。（記者楊金城攝）「藝起南迴」會員聯展，展出113件各種書法作品。（記者楊金城攝）

鄭枝南表示，展出作品113件，有臨摹各式法帖碑銘，同時也有取法各代行書的筆調，並融入貫通個人性格，透過完全殊異線條性質，呈現屬於自己的筆情墨趣，不論是研墨濡筆多年的資深學員，抑或初入參與研習的新進，大家均以薰染墨香玩筆為樂，並藉此展出與喜愛翰墨藝術同好分享書法之優美。

