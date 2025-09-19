「人間國寶」台東第2人！卑南族88歲傳統織布師孫菊花 今由饒慶鈴頒紅榜

卑南族傳統織布師孫菊花（左3）獲文化部登錄「人間國寶」榮銜，縣長饒慶鈴（左5）今天到宅頒紅榜。（記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕文化部正式登錄「tenun kana Pinuyumayan卑南族傳統織布」為重要傳統工藝，並認定下賓朗部落孫菊花老師（族名Sunay Paelabang）為技藝保存者，授予「人間國寶」榮銜。台東縣長饒慶鈴今天親赴部落致贈紅榜，她指出，繼2021年太麻里排灣族刺繡工藝保存者陳利友妹，台東又有第2位「人間國寶」孫菊花，實為台東之光。

縣政府文化處指出，孫菊花自61歲起拜師於普悠瑪部落高春月長老，熟稔傳統地織機與高織機操作，並能以卑南語詳述織具構造與圖紋意義，是目前族內少數仍持續織布且授徒的耆老，即使已高齡88歲，至今仍每日織布、教學不輟。

文化處說明，文化部於無形文化資產審議過程中，特別邀請卑南族族人代表參與現場說明與觀察審議流程，這樣的安排不僅展現制度透明，也深化部落對文化資產政策的理解與信任，帶動更多族人關注文化傳承議題。透過親身參與，族人也更加肯定孫老師的貢獻與地位，進一步凝聚部落內部對織布技藝保存的共識。

饒慶鈴表示，2021年陳利友妹女士獲文化部登錄重要傳統工藝「排灣族Kinavatjesan傳統刺繡」保存者，成為臺東首位傳統工藝「人間國寶」，杵音文化藝術團因保存和傳承「阿美族馬蘭複音吟唱（Macacadaay）」，也同時獲文化部登錄為「重要傳統表演藝術」保存者；下賓朗部落孫菊花老師今年獲選「人間國寶」。

