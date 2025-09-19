自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

「人間國寶」台東第2人！卑南族88歲傳統織布師孫菊花 今由饒慶鈴頒紅榜

2025/09/19 14:51

卑南族傳統織布師孫菊花（左3）獲文化部登錄「人間國寶」榮銜，縣長饒慶鈴（左5）今天到宅頒紅榜。（記者黃明堂攝）卑南族傳統織布師孫菊花（左3）獲文化部登錄「人間國寶」榮銜，縣長饒慶鈴（左5）今天到宅頒紅榜。（記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕文化部正式登錄「tenun kana Pinuyumayan卑南族傳統織布」為重要傳統工藝，並認定下賓朗部落孫菊花老師（族名Sunay Paelabang）為技藝保存者，授予「人間國寶」榮銜。台東縣長饒慶鈴今天親赴部落致贈紅榜，她指出，繼2021年太麻里排灣族刺繡工藝保存者陳利友妹，台東又有第2位「人間國寶」孫菊花，實為台東之光。

卑南族傳統織布師孫菊花獲文化部登錄「人間國寶」榮銜，縣長饒慶鈴今天到宅頒紅榜。（記者黃明堂攝）卑南族傳統織布師孫菊花獲文化部登錄「人間國寶」榮銜，縣長饒慶鈴今天到宅頒紅榜。（記者黃明堂攝）

縣政府文化處指出，孫菊花自61歲起拜師於普悠瑪部落高春月長老，熟稔傳統地織機與高織機操作，並能以卑南語詳述織具構造與圖紋意義，是目前族內少數仍持續織布且授徒的耆老，即使已高齡88歲，至今仍每日織布、教學不輟。

文化處說明，文化部於無形文化資產審議過程中，特別邀請卑南族族人代表參與現場說明與觀察審議流程，這樣的安排不僅展現制度透明，也深化部落對文化資產政策的理解與信任，帶動更多族人關注文化傳承議題。透過親身參與，族人也更加肯定孫老師的貢獻與地位，進一步凝聚部落內部對織布技藝保存的共識。

饒慶鈴表示，2021年陳利友妹女士獲文化部登錄重要傳統工藝「排灣族Kinavatjesan傳統刺繡」保存者，成為臺東首位傳統工藝「人間國寶」，杵音文化藝術團因保存和傳承「阿美族馬蘭複音吟唱（Macacadaay）」，也同時獲文化部登錄為「重要傳統表演藝術」保存者；下賓朗部落孫菊花老師今年獲選「人間國寶」。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應