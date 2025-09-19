「台南美展×衛星展」首度聯合開幕 藝術競賽走向展演與市場

「台南美展」與衛星展今日開幕。2023台南獎得主郭諮蓁（左起）、2024台南獎得主楊雅晴、2025台南獎得主龍美君、甘樂阿舍館長曾若璇、文化局長黃雅玲、2025台南獎得主蔡玉蓮、2024台南獎得主王宣閔、2023台南獎得主林澤男、2023台南獎得主尤振宇。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2025「台南美展」與衛星展「關係試煉—台南獎聯展」，今（19）日首度聯合開幕，宣告雙展同步登場，展現台南藝術發展的多元面貌與創新實踐。值得一提的是，衛星展首次與在地藝廊「甘樂阿舍」合作，不僅突破傳統美展框架，也為得獎藝術家提供更具市場性的曝光平台與推廣管道。

「台南獎」得主蔡玉蓮書法作品《臺南古詩三首》。（記者洪瑞琴攝）

「台南美展」是全台歷史最悠久的地方美展之一。今年共有589位藝術家報名，經專業評選，最終128件作品入選，涵蓋平面繪畫、書法、攝影、工藝、立體造型等多元媒材，呈現當代藝術的豐富樣貌。

「台南獎」得主龍美君作品《毛巾系列－小被被》（記者洪瑞琴攝）

6大類首獎名單如下：西方媒材類，劉紹宸《少爺》；東方媒材類，陳婕宜《繪夢》；書法類，蔡玉蓮《臺南古詩三首》；攝影類，邱麗瓔《果菜視場》；傳統工藝類，陳水林《霧花銀羽》；立體造型類，龍美君《毛巾系列－小被被》。其中，蔡玉蓮、陳婕宜與龍美君同時獲「台南獎」，作品兼具創新與深度，體現城市藝術創作的活力。

「台南獎」得主陳婕宜作品《繪夢》。（記者洪瑞琴攝）

同步登場的「關係試煉—台南獎聯展」，由策展人陳寬育策畫，9月19日至10月18日於甘樂阿舍展出。展覽邀集歷屆台南獎得主6人跨界參與，作品涵蓋書法、攝影、陶藝與水墨，透過策展視角讓不同媒材對話，探索藝術與生活的多重關係。

文化局長黃雅玲指出，這次「主展×衛星展」雙軌並進，不僅深化藝術與社會的連結，也代表美展從競賽走向展演與市場的嶄新嘗試。期望透過藝廊經營的力量，讓優秀作品進入公共與私人收藏，拓展藝術影響力，並讓台南作為藝術重鎮的文化厚度與創造力持續綻放。

