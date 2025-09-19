自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

文化部擬將TECH WORLD部分展覽搬回國內 柯志恩：來高雄

2025/09/19 14:56

文化部擬將TECH WORLD部分展覽搬回國內，柯志恩建議來高雄。（翻攝臉書）文化部擬將TECH WORLD部分展覽搬回國內，柯志恩建議來高雄。（翻攝臉書）

〔記者王榮祥／高雄報導〕文化部明年預算編列1億元，計畫將TECH WORLD部分展覽搬回國內，讓國人也能親身觀賞與體驗，館址尚未拍板定案；國民黨立委柯志恩建議，或許可設在高雄。

柯志恩說，大阪世界博覽會台灣館（TECH WORLD館）雖因國際現實，未能以「台灣」之名立足會場，難免有些美中不足，然而4月開幕以來統計至8月，短短3個多月已累積逾66萬人次入館，足見館內展示文化、科技與自然美景等台灣軟實力，深受國際參觀者喜愛。

她提到文化部在明年預算中編列1億元，計畫將TECH WORLD部分展覽搬回國內，讓更多國人也能親身觀賞與體驗，傳出館址目前尚未拍板定案，建議或許可以設在高雄為優先。

柯志恩說，高雄擁有駁二藝術特區、流行音樂中心、衛武營國家藝術文化中心等文化展演場域，又具備國際港口與西子灣、旗津、澄清湖、壽山等自然景觀，展現濱海城市獨特魅力。

交通方面，高鐵與捷運網絡完善，方便國內外旅客前往，再加上夜市小吃、豐富海鮮、多元住宿選擇，足以提供台灣館落腳高雄的優越條件。

更重要的是，TECH WORLD館特別介紹台灣半導體及科技產業成就，而高雄近年正積極發展四大科學園區、培育青年科技人才，推動智慧城市轉型，與館內主題可謂相得益彰。

她認為只要有利高雄發展，希望朝野共同努力爭取，讓TECH WORLD館在世博會後延續精彩，落地高雄，成為展現台灣科技與文化軟實力的新亮點。

