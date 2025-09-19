從爵士藍調到小丑表演 《ZZAJ》把「不穩」玩出藝術感

《ZZAJ 瘋狂爵士電台》是法國雙人組「頂尖拍檔」創作的原創音樂喜劇。（©JorisAllardon、頂尖拍檔提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由雲門劇場主辦，法國雙人組「頂尖拍檔」創作的原創音樂喜劇《ZZAJ 瘋狂爵士電台》，將於9月20、21日在淡水雲門劇場首度登台演出。劇名「ZZAJ」將「JAZZ」反寫，正如演出本身以顛覆、即興、幽默方式演繹爵士精神：自由、冒險與不斷嘗試。《ZZAJ 瘋狂爵士電台》不只是一場音樂喜劇，更是一場「失敗哲學」的舞台實驗。頂尖拍檔雙人組奧古斯丁・勒迪厄與馬提亞斯・羅希歐・佩渥斯特今（19）日於總彩記者會上直言，爵士樂本身誕生於極端困境之中。

演出以爵士樂歷史為軸線，從藍調（Blues）、咆勃（Bebop）、放克（Funk）一路串連到當今深受爵士影響的流行音樂舞台，向杜克・艾靈頓（Duke Ellington）、艾拉・費茲潔羅（Ella Fitzgerald）、約翰・柯川（John Coltrane）等大師致敬。演出者在80分鐘內，將串連許多耳熟能詳的經典曲目，透過即興與演唱，讓觀眾在歡笑與互動中，感受爵士精神如何延續至今日的音樂文化。

《ZZAJ 瘋狂爵士電台》劇照。（©JorisAllardon、頂尖拍檔提供）

最讓觀眾驚喜的，莫過於舞台上只有2位演出者，卻能創造出完整樂團的豐富聲響。馬提亞斯受訪時提到《ZZAJ》中的失敗哲學與爵士樂的關係時指出：「爵士音樂起源與黑奴歷史有關，當時非裔遭受強制勞役與壓迫， 當時他們過著地獄般生活，沒有任何資源，只能創造出屬於自己的東西，音樂就是其中之一。」他們將非洲的部落節奏、吟唱方式帶到新大陸，融合在地元素，並加入西方古典樂的和聲，最終形成獨特的爵士樂風格，直到19世紀末黑奴被解放，非裔美國人融合非洲傳統音樂、黑人聖歌和歐洲民歌漸漸形成「藍調」（BLUES），最後影響了全世界的音樂。

奧古斯丁補充：「黑人音樂一次次被奪走，他們只好不斷創新，再度創造。這樣的循環，最後改變了全世界音樂史。」這種「不斷被擊倒、再度站起」的精神，正與小丑（滑稽）表演不謀而合，表演者必須永遠面對「不平衡」，而真正的戲劇效果就來自一次次的不穩。

奧古斯丁與馬提亞斯皆畢業於巴黎 IMEP 國際音樂學院，分別專精於聲樂、作曲、吉他、鋼琴、小號等。他們運用即興循環錄音技術（Looping），將聲音即時錄製並疊加，讓一把吉他或一段旋律能化為多層次的編曲。觀眾將看到，他們邊唱邊演奏，瞬間切換角色，甚至以肢體與喜劇互動，製造笑點。觀眾不只是聽音樂，而是跟著兩人一同走進一場「錯亂卻動聽」的跨時代爵士實驗。

因此，觀眾在《ZZAJ》裡看到的笑料，都是精準安排的混亂、即興與失敗累積的火花。讓演出跳脫娛樂，成為一則帶著歷史厚度的「爵士寓言」。

