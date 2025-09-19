從「脫衣舞酒吧」到國際舞台！《瘋狂爵士電台》幕後曝光 他們靠「小丑精神」翻身

法國雙人組「頂尖拍檔」的原創音樂喜劇《ZZAJ 瘋狂爵士電台》以爵士樂史融合小丑滑稽劇場，將首度登台演出。（©JorisAllardon，頂尖拍檔提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由雲門劇場主辦、邀請法國雙人組「頂尖拍檔」帶來的原創音樂喜劇《ZZAJ 瘋狂爵士電台》，將首度登台演出。這場顛覆傳統的音樂表演，不僅是向爵士樂致敬，更是一場充滿歡笑、即興與冒險的狂歡派對。

「頂尖拍檔」雙人組由音樂家奧古斯丁．勒迪厄與馬提亞斯．羅希歐．佩渥斯特組成，今（19）日於記者會上表示，他們在音樂學院以爵士樂訓練起家，一心想在各地演出爵士樂，卻發現很少人在聽。為了找到新的方法介紹爵士樂，他們將其與美國文化、流行文化，以及爵士樂歷史結合，創造出一齣邊唱邊說的表演，「但一開始在巴黎演出並不順遂，沒有劇場願意接受這樣的演出。」

請繼續往下閱讀...

他們透露，第一次的演出地點，竟然是在「巴黎的脫衣舞酒吧，「因為只有那個地方願意讓我們進去演出。」也正是在那時，他們認識了專長是小丑戲劇表演的導演桑德琳．瑞蓋斯基。導演將小丑演出的「滑稽劇場」導入，與他們的原創劇本結合，才成就了這部獨一無二的作品。

對「頂尖拍檔」而言，小丑表演與他們想傳達的精神不謀而合。他們認為，小丑的表演就是不斷嘗試，不論成功或失敗，都會在觀眾面前呈現，不斷地跌倒再站起來。這種不斷失敗與嘗試的過程，也很像人生。

他們認為，小丑表演與爵士樂的結合，是一件非常好的事，因為它呈現了「在不平衡中找平衡」的哲學。表演永遠要傳達出「不穩」的感覺，才能產生戲劇效果，而這份「不穩」，正是這齣戲成功的關鍵。

《ZZAJ 瘋狂爵士電台》演出者馬提亞斯．羅希歐．佩渥斯特。（©JorisAllardon，頂尖拍檔提供）《ZZAJ 瘋狂爵士電台》演出者奧古斯丁．勒迪厄。（©JorisAllardon，頂尖拍檔提供）

劇名《ZZAJ》，是將「JAZZ」倒寫而成，象徵著這部作品的核心精神：顛覆、反轉。舞台設定在一間1960年代的錄音室，節目自倒數開始便全面失控，兩位演出者在不斷出錯與混亂中，以即興的方式從容應對。這場秀將舞台上的「失敗」化為最棒的笑點與能量，將「失敗而不氣餒」的爵士精神展現得淋漓盡致。

整場演出運用即興循環錄音（Looping）技術，以兩人之力，營造出完整的爵士樂團效果，並透過音樂與戲劇交錯的形式，帶領觀眾展開一場跨越年代的爵士狂歡。《ZZAJ 瘋狂爵士電台》將於9月20、21日在淡水雲門劇場登場。演出詳詢OPENTIX網站。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法