藝文 > 即時

TAxT桃園科技藝術節「混種演化．未來生命New Type」展至10月12日

2025/09/19 17:44

桃園市長張善政（左2）主持「TAxT桃園科技藝術節」開幕啟動儀式。（記者周敏鴻攝）桃園市長張善政（左2）主持「TAxT桃園科技藝術節」開幕啟動儀式。（記者周敏鴻攝）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府藝文設施管理中心主辦第9屆「TAxT桃園科技藝術節」，以「混種演化．未來生命New Type」為主題策展，邀集台灣、日本、澳洲、阿根廷等13組作品，即起在中壢區中原文創園區展出到10月12日止，搭配豐富的藝術家論壇等活動，希望帶領民眾一起看見生命在新時代的無限可能。

作品〈念生花境〉結合AI生成與腦波感應技術，探索人類意念與數位世界的連結。（記者周敏鴻攝）作品〈念生花境〉結合AI生成與腦波感應技術，探索人類意念與數位世界的連結。（記者周敏鴻攝）

TAxT桃園科技藝術節下午由桃園市長張善政主持開幕啟動儀式，他說，科技與藝術結合是趨勢，歡迎對科技藝術有興趣的民眾，把握機會參觀極具創意的展覽。策展人藝術家謝慧青說，人、動物、機械已在時間潮流中共同演化，換句話說，人類的創造正在造成「混種演化」，搭配源自日本科幻動畫《機動戰士》的「New Type」，則盼延伸討論未來生命形式的多樣可能性。

〈機器人的日常消遣〉吸引民眾駐足觀看。（記者周敏鴻攝）〈機器人的日常消遣〉吸引民眾駐足觀看。（記者周敏鴻攝）

展覽分為3大子題「嵌合賽伯格」、「混種創生」、「虛擬生命」，作品涵蓋無機物與有機物結合的賽伯格、人工智慧、基因改造、人工生命等概念；以嵌合賽伯格的「機器人的日常消遣」作品為例，AR互動影像裝置，以幽默與荒誕探討人工智慧在日常中的角色，突顯機器人雖具精密邏輯與強大運算力，卻在面對生活瑣事時，常有出人意料反應。

至於混種創生的作品〈我們一起旅行〉是錄像作品，講述一位年輕女孩與一隻奇特混種生物之間建立起深厚情感連結的故事，挑戰「他者」與「異質生命」的既定印象；虛擬生命的作品「念生花境」則結合AI生成與腦波感應技術，探索人類意念與數位世界的連結。

