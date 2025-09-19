自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 國際藝聞

街道上的轉型正義 布拉格新設「絆腳石」紀念一位文化部長

2025/09/19 18:46

文化部長李遠日前參訪捷克時，對街道上的「絆腳石」有感而發。（記者凌美雪攝）文化部長李遠日前參訪捷克時，對街道上的「絆腳石」有感而發。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／布拉格報導〕文化部長李遠日前訪問歐洲時，在布拉格街道上發現許多「絆腳石」。做為中正紀念堂與不義遺址保存等轉型正義的主要推動單位，李遠相當有感。巧合的是，捷克國家電視台下轄的頻道《ČT24 Kultura》昨日報導，布拉格新建了一座「絆腳石」，就是紀念曾擔任文化部長的捷克作家帕維爾・蒂格里德（Pavel Tigrid）。

所謂「絆腳石」（Stolpersteine），更精確的意旨，可以說是「失蹤者之石」。捷克文化部轉發《ČT24 Kultura》的貼文表示，布拉格已豎立超過60塊新的「絆腳石」，它們被安置在大屠殺和納粹政權受害者的房屋前。「絆腳石」計畫於1992年12月在科隆市政廳前啟動；如今，歐洲各地已有超過8萬塊「絆腳石」。

捷克-德國未來基金會也參與了為媒體、政治人物、捷克斯洛伐克流亡者代言人之一的帕維爾安放「絆腳石」的活動。帕維爾的絆腳石上記註著，帕維爾生於1917年，1939年逃離到英國。

二戰結束後，帕維爾回到自己的國家，又因與當時的共產政權衝突而移居美國與法國，於冷戰期間成為捷克反共流亡者的傑出代表，天鵝絨革命後再度返回布拉格，並於1994-96年擔任文化部長。捷克文化部說明，帕維爾直到生命的盡頭，一直是「自由歐洲」的合作者，他強烈反對共產主義政權的極權專制。

由於「絆腳石」都安置在地上，觀看時必須彎腰或蹲下來，有一種謙虛以對的感覺。文化部長李遠有感而發表示，過去台灣多半是簡化歷史，很多事件發生當下的背景被省略，甚至是被遮蔽，「轉型正義最重要的是讓社會大眾知道我們生活的地方是有歷史的。」

李遠說，「我們持續要做的是打開被封閉的歷史，能夠真正面對曾經發生過的歷史，鼓勵民間或藝術家把歷史的入口找出來，讓大家走進去看。這些曾經發生過歷史故事的空間，也可以有多元的運用，吸引大家走進來感受。」

