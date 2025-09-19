2025人權電影節開幕 李遠強調：「沒有真相就沒有和解」

文化部長李遠今（19）日出席2025台灣國際人權電影節開幕。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025台灣國際人權電影節（Taiwan International Human Rights Film Festival）今（19）日於國立中正紀念堂演藝廳揭幕。本屆以「地球在說話，你聽見了嗎」為主題，透過影像回應極端氣候與環境變遷帶來的挑戰，並強調人權與永續發展的連結。文化部長李遠、國家人權博物館館長洪世芳、策展人葉天倫、開幕片《約見波布》導演潘禮德（Rithy Panh）等人到場出席，吸引來自國內外的影人與觀眾參與。

2025台灣國際人權電影節今（19）日開幕，文化部長李遠（前排中）、《約見波布》導演潘禮德（前排左5）、電影工作者，及政治受難者前輩等為電影節揭開序幕。（文化部提供）

文化部長李遠致詞時表示，在中正紀念堂新啟用的戲院舉辦人權影展「意義非凡」。他強調，希望人權電影節能逐步擴展，「我很在乎把人權影展擴大成為台灣的3大影展之一。我希望國際人權影展不只是人權館每年辦的一個活動，而是能真正發展成台灣的重要影展。」

李遠並提到，近日赴捷克參訪時，特別與世界最大的人權電影節負責人會面，並表達希望將台灣國際人權電影節加入「世界人權電影節網絡」（Human Rights Film Network）以擴大國際合作。他說：「對方聽到我們開幕片邀請到潘禮德導演時，覺得我們影展能量很大。」

談及影展主題，李遠指出人權的範圍廣泛，從語言、性別、族群到家庭結構，都是社會應重視的面向，「語言被壓抑也是人權，環境人權的議題也已迫在眉睫。」

李遠也談到與白色恐怖受難者及家屬的互動。他分享，今日收到一封極具個人意義的信件：「（人權館）館長給我一封信，是我舅舅70多年前被槍斃時留下的遺書。全家人都不敢碰，我也一直不敢申請。今天拿到時，心情非常複雜。」他進一步表示，台灣社會應以面對真相為前提，「沒有真相就沒有和解。這些悲劇其實存在我們每一個角落，只是大家不敢去碰。」

李遠強調，轉型正義或對歷史事件的記憶，不應被視為勾起仇恨，而是社會理解與和解的重要步驟。「我們必須要真的面對真相，沒有真相就沒有和解。」李遠說，並期盼透過人權影展，讓台灣文化在國際舞台上以人權為主題與世界連結。

李遠最後指出，中正紀念堂場域具有歷史爭議性，「愈是這樣，愈應該在這裡把它轉型成為推廣人權教育的園區，也滿好的。」

本屆影展共規劃「環境人權」與「人權廣角鏡」2大單元，精選14部海內外獲獎影片，包括巴西片《藍色亞馬遜》與柬埔寨導演潘禮德的《約見波布》為雙開幕片。台北場即日起至10月12日在國立中正紀念堂舉行；高雄場則於9月22日至28日在喜樂時代影城高雄總圖店放映。影展亦安排國際影人講座、專題講座及映後座談，並自9月起展開全國巡迴放映。

