自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

2025人權電影節開幕 李遠強調：「沒有真相就沒有和解」

2025/09/19 20:10

文化部長李遠今（19）日出席2025台灣國際人權電影節開幕。（文化部提供）文化部長李遠今（19）日出席2025台灣國際人權電影節開幕。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025台灣國際人權電影節（Taiwan International Human Rights Film Festival）今（19）日於國立中正紀念堂演藝廳揭幕。本屆以「地球在說話，你聽見了嗎」為主題，透過影像回應極端氣候與環境變遷帶來的挑戰，並強調人權與永續發展的連結。文化部長李遠、國家人權博物館館長洪世芳、策展人葉天倫、開幕片《約見波布》導演潘禮德（Rithy Panh）等人到場出席，吸引來自國內外的影人與觀眾參與。

2025台灣國際人權電影節今（19）日開幕，文化部長李遠（前排中）、《約見波布》導演潘禮德（前排左5）、電影工作者，及政治受難者前輩等為電影節揭開序幕。（文化部提供）2025台灣國際人權電影節今（19）日開幕，文化部長李遠（前排中）、《約見波布》導演潘禮德（前排左5）、電影工作者，及政治受難者前輩等為電影節揭開序幕。（文化部提供）

文化部長李遠致詞時表示，在中正紀念堂新啟用的戲院舉辦人權影展「意義非凡」。他強調，希望人權電影節能逐步擴展，「我很在乎把人權影展擴大成為台灣的3大影展之一。我希望國際人權影展不只是人權館每年辦的一個活動，而是能真正發展成台灣的重要影展。」

李遠並提到，近日赴捷克參訪時，特別與世界最大的人權電影節負責人會面，並表達希望將台灣國際人權電影節加入「世界人權電影節網絡」（Human Rights Film Network）以擴大國際合作。他說：「對方聽到我們開幕片邀請到潘禮德導演時，覺得我們影展能量很大。」

談及影展主題，李遠指出人權的範圍廣泛，從語言、性別、族群到家庭結構，都是社會應重視的面向，「語言被壓抑也是人權，環境人權的議題也已迫在眉睫。」

李遠也談到與白色恐怖受難者及家屬的互動。他分享，今日收到一封極具個人意義的信件：「（人權館）館長給我一封信，是我舅舅70多年前被槍斃時留下的遺書。全家人都不敢碰，我也一直不敢申請。今天拿到時，心情非常複雜。」他進一步表示，台灣社會應以面對真相為前提，「沒有真相就沒有和解。這些悲劇其實存在我們每一個角落，只是大家不敢去碰。」

李遠強調，轉型正義或對歷史事件的記憶，不應被視為勾起仇恨，而是社會理解與和解的重要步驟。「我們必須要真的面對真相，沒有真相就沒有和解。」李遠說，並期盼透過人權影展，讓台灣文化在國際舞台上以人權為主題與世界連結。

李遠最後指出，中正紀念堂場域具有歷史爭議性，「愈是這樣，愈應該在這裡把它轉型成為推廣人權教育的園區，也滿好的。」

本屆影展共規劃「環境人權」與「人權廣角鏡」2大單元，精選14部海內外獲獎影片，包括巴西片《藍色亞馬遜》與柬埔寨導演潘禮德的《約見波布》為雙開幕片。台北場即日起至10月12日在國立中正紀念堂舉行；高雄場則於9月22日至28日在喜樂時代影城高雄總圖店放映。影展亦安排國際影人講座、專題講座及映後座談，並自9月起展開全國巡迴放映。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應