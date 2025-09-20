自由電子報
藝文 > 即時

從｢奶油跌倒」到｢跨國共製」 麥拉蒂《斷片》登北藝中心藍盒子

2025/09/20 09:10

印尼行為藝術家麥拉蒂．蘇若道默最新作品《斷片》。（北藝中心提供）印尼行為藝術家麥拉蒂．蘇若道默最新作品《斷片》。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北表演藝術中心推出的「2025台北藝術節」表演節目之一《斷片》（LAPSE），為印尼行為藝術家麥拉蒂．蘇若道默（Melati Suryodarmo）最新作品。將於今、明（20、21）兩日在台北表演藝術中心藍盒子登場，此作是她首度在台完整演出，結合舞蹈、行為、聲音與裝置，為觀眾打開關於時間、記憶與自然的感官縫隙。

麥拉蒂是印尼最具國際知名度的行為藝術家，受教於舞踏大師古川杏子，以及行為藝術教母瑪莉娜．阿布拉莫維奇，她擅以「長時間身體表演」挑戰耐力與意志。代表作《奶油之舞》中，她穿著高跟鞋在奶油上跳舞，摔倒又站起，不斷重複，成為全球行為藝術的經典畫面。

《斷片》劇照。（北藝中心提供）《斷片》劇照。（北藝中心提供）

她在訪談中提到，創作靈感來自對「混亂與秩序」的觀察。在高速變動的時代裡，混亂或許不只是失控，而是一種等待被看見的秩序。她舉例印尼街頭車陣，看似危險卻自成規則：當母親抱著孩子過馬路，人群會自發放慢速度守護，這就是「無秩序中的秩序」。對她而言，混亂並不可怕，反而可能是孕育新秩序的開端。

《斷片》正是這種哲學的延伸。舞台透過舞者、聲音與身體動作，重現「舊體系崩解、新秩序未成」的狀態，挑戰觀眾對失序的想像。新加坡音樂家袁志偉負責聲音設計，透過環境音與電子音搭建氛圍，舞者則融合舞踏、太極、爪哇舞訓練，讓身體動作與個人生命經驗交錯。

此作由台北表演藝術中心、新加坡濱海藝術中心與墨爾本藝術中心共製，從2019年構思至今，歷經疫情延宕，2023年於新加坡首演，今年巡演至澳洲後，終於在台北登場。

