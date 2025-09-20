自由電子報
藝文 > 即時

驚呆！一隻白色大毛怪闖進舞台 《斷片》逼觀眾直視失序

2025/09/20 11:05

《斷片》中最吸睛的是一隻遊走全場的「白色毛怪」。（北藝中心提供）《斷片》中最吸睛的是一隻遊走全場的「白色毛怪」。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北表演藝術中心推出的「2025台北藝術節」中，印尼行為藝術家麥拉蒂．蘇若道默（Melati Suryodarmo）全新作品《斷片》（LAPSE），於今、明（20、21）兩日在台北表演藝術中心藍盒子登場，以跨域方式讓觀眾在奇異角色的陪伴下，穿梭時間的縫隙。

表演中最吸睛的是一隻遊走全場的「白色毛怪」。它像時間的幽影，引領觀眾穿梭過去、現在與未來。除此之外，還有錫人、女人與男人等角色，他們的身體語彙融合舞踏、太極與爪哇舞，將個人生命經驗化為表演語言。

麥拉蒂說：「我和舞者就像持續調頻，他們像我內在靈魂的展現。」白色毛怪象徵時間無形的力量，錫人則暗喻人類在工業社會的脆弱；女人與男人角色則回到生命本體，在死亡與生存欲望之間展現掙扎。

印尼行為藝術家麥拉蒂．蘇若道默全新作品《斷片》，今、明兩日在台北表演藝術中心藍盒子登場。（北藝中心提供）印尼行為藝術家麥拉蒂．蘇若道默全新作品《斷片》，今、明兩日在台北表演藝術中心藍盒子登場。（北藝中心提供）

新加坡音樂家袁志偉以環境音與電子音現場演奏，搭配舞者即興，讓聲音與肢體共構氛圍。作品名稱「Lapse」意指失誤、斷裂與時間間隙，也呼應當前全球動盪下的集體處境：舊秩序崩解，新秩序尚未形成。

此作品由台北表演藝術中心、新加坡濱海藝術中心與墨爾本藝術中心共同製作，歷經疫情延宕，如今終於完整呈現。觀眾將在奇幻角色的引領下，體驗一場「混亂如何轉化為新秩序」的感官旅程。演出詳詢OPENTIX網站。

