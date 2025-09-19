自由電子報
晴時多雲

藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

入秋推薦花東藝文小旅行 欣賞地景作品 × 品味大地餐桌鮮美料理

2025/09/19 21:31

入秋適合來場花東藝文加美食小旅行，圖為今年縱谷大地藝術季作品〈光之亭〉。（記者周幸叡攝）入秋適合來場花東藝文加美食小旅行，圖為今年縱谷大地藝術季作品〈光之亭〉。（記者周幸叡攝）

〔記者周幸叡／台北報導〕每年吸引眾多民眾循著地景作品前往花東縱谷各祕秘境的「縱谷大地藝術季」，今年有12件作品沿著玉里、富里、池上、關山及鹿野，這些自然景色優美之處設置，主辦單位農業部農村發展及水土保持署台東分署和花蓮分署表示，地景藝術作品是個引線，讓遊客跟著作品足跡探訪花東縱谷、深入農村，敞開五感透過吃喝玩賞購等體驗，發掘在地生活、人文及產業的獨有精采，因此，今年協助並輔導池上與富里農會策畫大地餐桌，同時與易遊網「環島之星」行程相結合，讓民眾搭乘火車即可輕鬆展開一趟2天1夜或3天2夜遊，玩花東縱谷、欣賞地景藝術，同時品嘗地方美食的多重感官小旅行。

池上農會及富里農會在秋日舉辦大地餐桌，圖為富里大地餐桌「稻藝餐桌 × 食藝之旅」。（富里農會提供）池上農會及富里農會在秋日舉辦大地餐桌，圖為富里大地餐桌「稻藝餐桌 × 食藝之旅」。（富里農會提供）

池上農會在9/26舉辦大地餐桌「縱夏食情．大地餐桌」，拾起池上夏末好滋味，把在地特色食材入菜，並結合當地特色店家芭洋Amis美饌、田味家及三代三花手作坊一起上菜，用獨門風味的手路菜來迎接座上客。富里農會則在11/1、11/2這兩天的晚上舉辦「稻藝餐桌 × 食藝之旅」，是以稻米為菜色的核心，把農業的美及文化帶進生活餐桌，讓來訪的食客感受富里在地特色。

池上農會將在9/26舉辦大地餐桌「縱夏食情．大地餐桌」。（池上農會提供）池上農會將在9/26舉辦大地餐桌「縱夏食情．大地餐桌」。（池上農會提供）

3場大地餐桌都以精緻套餐慢食的形式，一道一道上菜和說菜，入口的不僅僅是新鮮美食佳肴，更能細細咀嚼出地方人文溫度，以及對來自土地食材的濃厚情感。從欣賞花東縱谷的地景作品，到上桌品味一道道來自田間與心間的料理，感受自然與人共構的味覺儀式。旅人不只是觀賞融入自然景觀的作品，也透過味蕾與當地風土人情串起親密的連結，深刻體驗一場身心都能獲得滿滿能量的藝術和美食饗宴。

4.池上大地餐桌熱前菜。（池上農會提供）4.池上大地餐桌熱前菜。（池上農會提供）

獨旅或呼朋引伴前來都適合，開啟五感體驗的花東縱谷美好小旅行，相關遊程詳詢易遊網「環島之星」；單獨報名品嘗大地餐桌，詳詢池上大地餐桌線上報名網址、富里大地餐桌線上報名網址。

