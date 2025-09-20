故宮與正修科大簽署合作協議 強化人才培育與文物保存研究

故宮院長蕭宗煌（右）與正修科技大學校長龔瑞璋共同簽署合作協議書。（故宮提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立故宮博物院與正修科技大學，於昨（19）日在高雄舉行合作協議書（MOU）簽署儀式，雙方將在文物保存、修護技術研究、專業人才培育及文化推廣等領域展開合作，為文化資產保存注入新動能。簽署儀式安排於正修科大校慶系列活動「向天狼星致敬──蕭勤捐贈作品修復研究特展」開幕式中，由故宮院長蕭宗煌與正修科技大學校長龔瑞璋共同簽署。

蕭宗煌表示，故宮長期肩負文化資產守護的責任，文物保存需要結合各界專業能量。正修科大自2005年成立文物修護研究中心以來，逐步發展為亞太地區具指標性的專業團隊，將科技導入文物修護並在國際舞台展現成果，是故宮的重要合作夥伴。他強調，此次合作將整合故宮典藏與研究資源，結合正修科大在文物保存與藝術推廣的專業，實現互補互利。

龔瑞璋指出，今年適逢正修科大創校60周年、藝術中心成立25周年，校方特別舉辦「向天狼星致敬──蕭勤捐贈作品修復研究特展」，展出60件作品及修復成果，以向藝術家蕭勤致敬並分享其藝術精神。他表示，與故宮攜手合作MOU是校方重要里程碑，將在文物保存、藝術教育及文化共享上開創新局。

依據合作內容，雙方將共同推動人才培育與跨領域課程，開設文物保存修護課程與工作坊，培養兼具學術知識與實務經驗、具備國際視野的專業人力。面對亞熱帶氣候對文物保存的挑戰，雙方亦將分享研究成果，探索新興材料與技術應用，提升文物保存的科學基礎。

此次合作也重視文化推廣。故宮典藏可作為教育資源，結合正修科大的創新模式，開發校園及社區的文化資產教育活動。以「向天狼星致敬」特展為例，展覽不僅呈現蕭勤捐贈作品的修復成果，更融入沉浸式劇場形式，讓觀眾在體驗中理解修護與文化資產保存的重要性，提供文化推廣的示範模式。

此次MOU簽署不僅結合學術與實務，也象徵傳統與現代的交會。故宮與正修科大將持續合作，推動文物修護、保存與教育推廣，為文化資產的永續傳承開創新篇章。

