獨家》史上首見 台灣大使登維也納金廳演出 外交部長：用文化與世界做朋友

我國駐奧地利大使劉玄詠（左2）與多位奧地利知名音樂家同登維也納金廳的布拉姆斯廳演出。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／維也納報導〕響應「2025歐洲台灣文化年」，我國駐奧地利代表處規劃邀請多個台灣團隊陸續赴歐巡演，本身是長號演奏家的駐奧大使劉玄詠，更於昨（19）日攜手多位奧地利音樂家，同登著名的維也納金廳（維也納音樂協會大樓的布拉姆斯廳），同場還有新竹縣客家八音表演。正在歐洲訪問的外交部長林佳龍也出席並表示，台灣正以文化跟世界做朋友。

外交部長林佳龍（中）出席音樂會前酒會，左為台奧友好協會主席Werner Amon。（記者凌美雪攝）

昨日音樂會以「當東方遇見西方」為題，上半場由劉玄詠、劉庭宇父子攜手3位長號演奏家組成的五重奏共同演出，分別是維也納交響樂團獨奏長號演奏家Walter Voglmayr、維也納交響樂團首席長號演奏家Otmar Gaiswinkler以及維也納人民劇院交響樂團低音長號手Christian Poitinger。劉玄詠是台灣第一位取得國立維也納音樂院長號演奏家文憑者，與眾多知名長號音樂家都曾師事奧國長號大師Horst Küblböck，昨天便以慶祝恩師86歲生日，題獻給侯斯特；侯斯特之子、現任維也納愛樂長號首席Dietmar，是與劉玄詠有數十年深交的同學兼好友，昨日也特別與母親一起出席聆賞。



新竹縣3大傑出演藝團隊共同演出「島嶼之聲．八音銅響」。（記者凌美雪攝）

音樂會下半場是由新竹縣長楊文科親自率領的新竹縣3大傑出演藝團隊共同演出，包括田屋北管八音團、新竹北埔八音團以及銅好重奏團BRASSMEN，以「島嶼之聲．八音銅響」為題，分別呈獻傳統及當代曲目，還有特別改編自北管戲《新三進宮》的音樂會版本，東方八音與西方銅管的相遇，透過旅奧作曲家施捷現場導聆，吸引奧地利觀眾熱烈迴響。

昨日音樂會還有很多與台灣友好的各國貴賓出席，包括奧地利科技合作組織執行長Tino Terraneo、日本多邊公使Nobuyuki Kikuchi、台奧友好協會主席Werner Amon、捷克駐奧地利大使Jin Sitler，以及多位奧地利國會議員。

《Die Presse》記者Susanna Bastaroli（右）於酒會短訪林佳龍，問及美國凍結軍援與關稅相關問題。（記者凌美雪攝）

值得關注的是，奧地利3大報之一《Die Presse》記者Susanna Bastaroli，在外交部長林佳龍訪歐期間以多篇報導提及台灣與中國之間的關係，認為台灣目前在歐洲發揮強大的文化力量。蘇珊娜昨日也出席音樂會，她認為林佳龍此行表現很令人讚賞，而她的報導也引發當地眾多媒體關注與追蹤。

