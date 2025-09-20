自由電子報
藝文 > 即時

有海龍蛙兵圖案的洋樓！金門董允耀族人捐洋樓修復落成傳佳話

2025/09/20 14:53

金門縣政府秘書長張瑞心（左4）致贈感謝狀給董允耀族親代表。（記者吳正庭攝）金門縣政府秘書長張瑞心（左4）致贈感謝狀給董允耀族親代表。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣文化局今天為金門僑匯建築代表之一的縣定古蹟董允耀洋樓，舉行修復落成啟用典禮，來自印尼、台灣本島、中國的捐贈代表董允耀族親29人，出席見證洋樓新生的重要時刻。

身為董氏宗親一分子，縣議員董森堡（左1）說，董允耀後人同意將洋樓捐贈縣府，給鄉人留下「有福有量」的典範。（記者吳正庭攝）身為董氏宗親一分子，縣議員董森堡（左1）說，董允耀後人同意將洋樓捐贈縣府，給鄉人留下「有福有量」的典範。（記者吳正庭攝）

縣府秘書長張瑞心說，古崗董氏鄉親「五口通商」下南洋打拚，賺錢僑匯家鄉，蓋了1棟又1棟的洋樓，加上既有閩南建築，讓古崗從小漁村變成海上閃亮的明珠。他說，感謝董允耀族人慷慨捐贈，並由文化部文化資產局與縣府投入5,500萬元經費修復洋樓，縣府將活化利用，讓古崗發光發亮，再現洋樓風華。

董允耀洋樓早年有國軍及海龍部隊進駐，牆上有國旗及「不怕死」等精神標語。（記者吳正庭攝）董允耀洋樓早年有國軍及海龍部隊進駐，牆上有國旗及「不怕死」等精神標語。（記者吳正庭攝）

縣議員董森堡說，董允耀在金門日治時期曾於廈門建立金門難民救濟會，後人秉持慈善遺風，將董允耀洋樓捐贈縣府，給鄉人留下「有福有量」的典範；期許洋樓未來作為藝文基地或觀光據點，提升古崗能見度。

印尼泗水金門會館主席董倫慶代表族人致詞時說，這座洋樓不僅見證祖父董允耀早年遠赴南洋、在印尼艱苦打拚的歲月，更承載著他心繫故土、回饋家鄉的深厚情感。（記者吳正庭攝）印尼泗水金門會館主席董倫慶代表族人致詞時說，這座洋樓不僅見證祖父董允耀早年遠赴南洋、在印尼艱苦打拚的歲月，更承載著他心繫故土、回饋家鄉的深厚情感。（記者吳正庭攝）

泗水金門會館主席董倫慶代表族人致詞時說，這座洋樓不僅見證祖父董允耀遠赴印尼艱苦打拚的歲月，更承載心繫故土、回饋家鄉的深厚情感；他畢生積蓄投入古崗學校等金門建設，讓族人備感驕傲，深信祖父熱愛家鄉、無私奉獻的精神，會繼續傳承、發揚。

年幼曾住在董允耀洋樓內，如今見證修復落成啟用，年逾80歲的董賽姍回憶從前，往事歷歷在目。（記者吳正庭攝）年幼曾住在董允耀洋樓內，如今見證修復落成啟用，年逾80歲的董賽姍回憶從前，往事歷歷在目。（記者吳正庭攝）

董允耀洋樓2020年由董賽姍、董倫威代表捐贈給金門縣政府，董允耀後人詹秀麗、董賽姍、董倫榮、董倫慶、董倫敦、董倫伍等親屬從印尼、台灣本島、廈門抵金見證洋樓新生時刻，場面溫馨。

董允耀族人將洋樓捐給縣府，在地方留下佳話。（記者吳正庭攝）董允耀族人將洋樓捐給縣府，在地方留下佳話。（記者吳正庭攝）

董允耀洋樓為古崗一帶壯觀的洋樓，曾被國軍及海龍部隊進駐，1樓大門的「海龍蛙兵圖案」，成為眾多洋樓元素外，1項特別的圖騰與景觀。

