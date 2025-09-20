百年古剎高明寺珍藏大師佛畫 「修舊如舊」再現風華

陳玉峰的三寶佛畫作。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣百年古剎朴子正心山高明寺，寺裡珍藏國寶彩繪大師陳玉峰已有67年歷史、被列為嘉義縣一般古物的7件佛像畫，畫作因年代久遠，有蟲蛀、發霉、褐斑及破損情形，廟方提出修復計畫，由縣文化觀光局協助，雲林科技大學文化資產維護系教授曾永寬師生及故宮博物院書畫文獻處修復師葉竑毅組成團隊，採「修舊如舊」方式完成修復，在藝文展示室展至本月27日，難得一見。

高明寺總幹事蔡順仁說，高明寺僧侶早期使用卷軸類的佛像畫舉行經懺法會佛事，陳玉峰7件佛像畫屬此類型畫作，主要用礦物的色粉、天然的顏料與水、膠調和後用畫筆在紙、絹、麻或木板上作畫，1958年完成。

經調研，陳玉峰畫作塑造的形象表情安靜慈祥，平易近人，用色明亮而艷麗，細膩的工筆重彩襯托出裝飾效果，背景處理追求華麗的效果和飽滿的畫面，吸取文人畫法與採用水墨淡彩畫法，追求人物姿態的活潑與物體的動感，可看出融合清代明代特色。

7件佛像畫為釋迦牟尼佛、藥師佛、阿彌陀佛、文殊菩薩、普賢菩薩、韋馱尊者及伽藍尊者，原閒置於庫房，後來被高明寺董事蔡宏二（時任總幹事）整理庫房時發現，重新裝裱，固定掛在後殿2樓壁上；因畫作保存環境溫度及溼度偏高，材質老化較快速，纖維素劣化如褪色、黃化、脆化、變形、破損與開裂，而黴菌孢子附著於紙，因高溫高濕滋生繁殖，導致褐斑、黴斑等漬痕。

蔡順仁表示，如「三寶佛（釋迦牟尼佛、藥師佛、阿彌陀佛）」畫作因西曬受損較嚴重，且裱框緞布損壞，董事會與修復團隊討論，認為文物需顯歷史的痕跡，採「修舊如舊」修復，畫作清洗後用相近材質修補，未再重補顏色線條，另找到類似原材質的緞布修復，並考量裱框玻璃可能過重壓住畫作，改用壓克力板，減少持續損壞可能。

蔡順仁說，去年6月起進行修復計畫，今年完成修復與驗收，正進行展出，為妥善保存畫作，未來一次展出7件真跡的機會不高，歡迎民眾把握機會一睹大師作品。

