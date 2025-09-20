免費領「舊振南」蛋黃酥！高雄兒美館9/21聽故事 送中秋限量好禮

高雄兒美館每年一度的「胖叔叔說中秋故事」廣受歡迎。（高雄兒美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕高雄兒童美術館主辦的「胖叔叔中秋說故事」活動，邀請故事達人「胖叔叔」，於9月21日在高雄兒美館一樓中庭舉辦說故事活動，陪伴大小朋友一起聽月亮說故事，提前感受節慶氛圍。不只帶來故事饗宴，還有吃得到、玩得到的「限量驚喜」，活動將搭配舊振南餅店特製的「蛋黃酥」禮品與「動力沙壓餅模」體驗，讓孩子們一次滿足耳朵、味蕾與雙手的探索。

高雄兒美館表示，胖叔叔將帶領孩子聽韓國繪本《聽，月亮在說話》與《月亮冰淇淋》。聽故事後，小朋友不僅能獲得舊振南限量「蛋黃酥」一份，還能親手壓模體驗漢餅製作的趣味，從餅模的花紋觀察到傳統工藝的細膩，寓教於樂。

高雄兒美館期盼，藉由「說故事＋美食＋手作」三合一的活動設計，讓孩子在中秋節留下難忘回憶，也讓家長找到比烤肉更有文化感的過節方式。活動將於當天下午3點半開始發放號碼牌，限量400張，額滿即止。適合2至12歲兒童參加。活動詳詢高美館官網與臉書。

胖叔叔中秋說故事系列活動於9月21日下午4點在高雄兒美館登場。（高雄兒美館提供）

