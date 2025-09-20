自由電子報
藝文 > 即時

82歲黃光男沙龍展今開幕 鄭英耀：台灣國寶

2025/09/20 19:41

前史博館館長黃光男今日舉辦「二82年華─黃光男沙龍展」開幕式，教育界和文化界「眾星雲集」。（記者林曉雲攝）前史博館館長黃光男今日舉辦「二82年華─黃光男沙龍展」開幕式，教育界和文化界「眾星雲集」。（記者林曉雲攝）

〔記者林曉雲／台北報導〕有「台灣國寶」之稱的前歷史博物館館長黃光男，今（20）日舉辦「二82年華─黃光男沙龍展」開幕式。教育部長鄭英耀致詞時表示，黃光男是他屏東師專的學長，後回屏師當助教，52年前他在屏師即受過黃光男的教導，全班40多個人有8位拿到博士、到大學教書，還有同學當醫師，都是受到黃光男的深遠影響，黃光男不只是藝術家，更充滿青春、熱情和浪漫。

黃光男說，繪畫不能講得太清楚，才能保有神祕感。（記者林曉雲攝）黃光男說，繪畫不能講得太清楚，才能保有神祕感。（記者林曉雲攝）

前考試院長黃榮村、白鷺鷥文教基金會董事長陳郁秀、台灣文創董事長王榮文、台北市文化局長蔡詩萍、國家文藝獎得主廖修平、教育部前政次陳德華等人今日皆出席開幕式。

鄭英耀表示，台灣的博物館現在有豐富的國際交流，黃光男貢獻卓著，黃光男82歲卻有28歲的心，藝術本質是創作，也是知識累積和想像的結合，創作不是無中生有，對生活、人生和社會要有很多關懷和批判，必須以知識基礎和豐富的生活歷練為基礎，才能進行創作。

教育部長鄭英耀盛讚黃光男是台灣國寶。（記者林曉雲攝）教育部長鄭英耀盛讚黃光男是台灣國寶。（記者林曉雲攝）

黃榮村表示， 策展人陳欣婷抓到黃光男的藝術創作要點，黃光男雖已82歲，但創作心境與行動則是二八年華，愈老愈有勁，而他這種精神是一以貫之，20幾年前他當歷史博物館館長時，因骨科疾病到台大醫院治療，但向主治醫師請假，晚上出來參加馬雅文物展的開幕式，之後才又回醫院住院，精神一直保持年輕狀態，到了80幾歲還沒停止，黃光男的粉絲們還在辛苦跟上黃光男，令人佩服。

前考試院長黃榮村說，黃光男的青春熱情活力，帶著他一直向前，他的粉絲們還在辛苦地跟上。（記者林曉雲攝）前考試院長黃榮村說，黃光男的青春熱情活力，帶著他一直向前，他的粉絲們還在辛苦地跟上。（記者林曉雲攝）

黃光男表示，他是被動邀展，自述「用筆墨回應時代，用畫作再續來生。」繪畫是想像力和知識的結合，認為繪畫不能講得太清楚，才能保有神祕感，也因為兩個人想像的AI內容不同，既有畫作不宜輕易AI，例如蒙娜麗莎AI化後就不如原畫。

陳欣婷說明，沙龍展以「二82年華」為題，試圖將黃光男一生的學術養成、文化關懷與個人情感，凝縮成「時間、青春與哲思」的視覺詩篇。「二」象徵人生交織與延續，也寓意歲月流轉後的再現與豐厚。

