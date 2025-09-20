台灣首度成首爾國際書展主題國 韓籍譯者金泰成獲文化獎章喊「我很愛台灣！」

文化部長李遠為金泰成頒贈三等文化獎章，為首位被頒贈文化獎章的外國譯者，也是首位亞洲人獲獎。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕首爾國際書展今年6月舉辦，台灣首度受邀成為主題國，韓籍譯者金泰成多年來翻譯台灣多部文學作品履獲佳績，並大力促成台書韓譯作品出版，文化部長李遠今天在第1屆台灣國際兒少書展上頒贈三等文化獎章，是首位被頒贈文化獎章的外國譯者，也是首位亞洲人獲獎。

金泰成長期關注台灣文學，經營韓國漢聲文化硏究所，翻譯多本中文書籍，並積極協助推動中文圖書進入韓國出版市場，他翻譯20多本台灣文學作品，陳思宏《鬼地方》更在2024年初在韓國爆紅成為「現象級」代表作，韓文版印量已超過3萬本。

金泰成致辭表示，能成為台灣以外第1個獲得文化獎章的亞洲人，「感謝台灣」，感謝「42年來相守台灣文化的自己」，他說，從1983年來到台灣後，已經來過台灣100多次，第一次來就是買書，沒想到這樣的習慣一直延續到現在，「我的腦袋很大的空間都被台灣文學佔領」。

金泰成多年來翻譯台灣多部文學作品履獲佳績，翻譯20多本台灣文學作品，翻譯陳思宏《鬼地方》，韓文版印量已超過3萬本。（記者蔡淑媛攝）

「我很愛台灣！」，金泰成說，來台100多次，在去年底韓國發生戒嚴事件時，「決定投奔自由到台灣」，已經住了6個月，覺得很開心，台灣物價便宜、飲食豐富，很習慣台灣的生活，也很喜歡台灣的書。

金泰成說，翻譯中國書籍150本，台灣書籍只有20本，在韓國很不容易才找到出版社，由於韓國文化界沒有台灣，他們都推薦大陸作家，但他覺得大陸書籍會講故事，但缺乏思考、不修辭，台灣書籍內容比中國好，但是要翻譯並不容易，像是遇到台語遣詞用字與中國不同，他要拍照請朋友翻譯，很高興看到韓國掀起台灣文學時代，甚至說台灣文學紅了，而他說，「看台灣小說，可了解台灣人！」

李遠強調，文化獎章很少頒發贈，這是關鍵時刻，韓國開始對台灣文學產生興趣，金先生翻譯《鬼地方》賣座3萬本，讓他尊敬及感佩金泰成開拓台灣文學到韓國的心力。

李遠表示，文化部培育繪本作家，找老師上課，教編輯、推銷、翻譯成韓文、中文、英文，開始，從頭做起，舉辦繪本學校、金繪獎，也逐漸看出成果，相信持續率耘，台灣文化會有更多機會走向世界。（記者蔡淑媛攝）

李遠說，韓國人看翻譯書以歐美、日本為主，台灣幾乎沒有，最多是中國文學，但金先生看到台灣珍貴的有自由、創作的環境，能寫性別平等、歷史、鬼怪，以繁複的文字描寫小說，願意把台灣多元文化翻譯到韓國，促台韓關係、文化交流，文學、散文終於可以打進韓國，真得很不容易，他看到台灣文化的優勢，外國人看台灣，比台灣人清楚。

李遠也說，台灣、韓國同樣經歷反抗獨裁政權的歷程，韓國進入民主時代後快速的將文化作為國家的戰略產業，是值得台灣學習的，站在這個關鍵時刻，他也學習韓國經驗，以繪本來說，學習韓國鼓勵創作從中小學開始、推出青漫獎，並培育繪本作家，找老師上課，教編輯、推銷、翻譯成韓文、中文、英文，開始，從頭做起，舉辦繪本學校、金繪獎，也逐漸看出成果，相信持續率耘，台灣文化會有更多機會走向世界。

