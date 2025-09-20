自由電子報
藝文 > 即時

新竹縣客家八音 19日登上維也納布拉姆斯廳演出

2025/09/20 20:01

新竹縣3個傑出演藝團隊19日登上維也納布拉姆斯廳向世界展演客家八音和台灣歌謠。（圖片取自竹縣府官網）新竹縣3個傑出演藝團隊19日登上維也納布拉姆斯廳向世界展演客家八音和台灣歌謠。（圖片取自竹縣府官網）

〔記者黃美珠／新竹報導〕「2025歐洲台灣文化年~台灣新竹縣優秀演藝團隊歐洲巡演」團隊，19日帶著客家八音和銅管室內樂團一起用「八音銅響」的創新組合，登上了舉世聞名的奧地利維也納布拉姆斯廳（Brahms-Saal）的舞台，為來自世界各地的遊客演出，把客家傳統表演藝術客家八音帶上世界舞台。

新竹縣長楊文科（左2）率領縣內傑出演藝團隊到歐洲巡演，初試啼聲獲得成功，開心和外交部長林佳龍（右2）碰杯慶祝。（圖片取自竹縣府官網）新竹縣長楊文科（左2）率領縣內傑出演藝團隊到歐洲巡演，初試啼聲獲得成功，開心和外交部長林佳龍（右2）碰杯慶祝。（圖片取自竹縣府官網）

縣府表示，這次的演出由新竹縣登錄無形文化資產傳統表演藝術客家八音的保存團體~田屋北管八音團、客家八音個人保存者田文光藝師領銜，加上新生代的新竹北埔八音團，搭檔銅好重奏團BRASSMEN，3團共同演繹客家八音經典曲目跟台灣民謠，為當地聽眾帶來一場融合傳統與創新的音樂盛宴，外交部長林佳龍、駐奧地利代表劉玄詠、當地音樂藝術家以及僑界都出席聆聽。

新竹縣政府率領縣內3個傑出表演團隊，19日成功登上維也納布拉姆斯廳演出客家八音。（圖片取自竹縣府官網）新竹縣政府率領縣內3個傑出表演團隊，19日成功登上維也納布拉姆斯廳演出客家八音。（圖片取自竹縣府官網）

19日演奏會的上半場，由本身就是音樂家的新埔子弟劉玄詠率團演繹：〈高山青〉、〈望春風〉、〈天公落水〉等經典台灣歌謠曲目，下半場就由新竹縣前述3個傑出表演團隊一起展現；透過獨特的客家八音鼓吹樂、嗩吶吹戲以及絃索樂等的演奏，展現了台灣傳統音樂的魅力。

至於銅好重奏團BRASSMEN更以創新形式全新詮釋：〈月夜愁〉、〈細妹按靚〉等台語、客語民謠，並推出改編自北管戲《新三進宮》的銅管音樂會版本。3大團隊合力展現中西合璧、跨領域音樂對話的藝術新貌。台裔奧地利籍作曲家施捷現場還擔任導聆人，協助使當地聽眾更能感受客家八音、台灣民謠的魅力。

