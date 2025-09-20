自由電子報
藝文 > 即時

首屆兒少國際書展進入倒數 知名作家甘耀明驚喜現身

2025/09/20 21:13

甘耀明現身台灣國際兒少書展，李遠（左2）、鄭照新 、陳佳君合影。（文化局提供）甘耀明現身台灣國際兒少書展，李遠（左2）、鄭照新 、陳佳君合影。（文化局提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕文化部主辦的首屆台灣國際兒少書展，在台中國際展覽館開展4天至明天（21日），今日適逢週末湧入大批人潮，曾獲林榮三文學獎、台中文學貢獻獎得主甘耀明舉辦講座，副市長鄭照新化身書迷，購買其榮獲多項大獎的小說《成為真正的人》，文化部長李遠也於展前記者會特別挑選其著作合影留念。

台灣國際兒少書展適逢週末，湧入親子逛書、買書。（記者蔡淑媛攝）台灣國際兒少書展適逢週末，湧入親子逛書、買書。（記者蔡淑媛攝）

被譽為是台灣新鄉土作家先驅的作家甘耀明，曾以〈香豬〉獲第2屆短篇小說獎三獎，創作過許多膾炙人口的作品，憑神秘列車水鬼學校和失去媽媽的水獺等短篇小說奠定文壇地位，近年創作的長篇小說獲國內外大獎肯定，也是台灣客家文學代表作家，並且長期投身文學教育，創作散文及兒童文學，啟蒙孩童，對培植在地文學有深度貢獻。

江啟臣與鄭照新、陳佳君參觀台中館。（文化局提供）江啟臣與鄭照新、陳佳君參觀台中館。（文化局提供）

鄭照新指出，閱讀並未式微，而是以更豐富多樣的形式陪伴在生活中，他與太太皆熱愛閱讀，也經常鼓勵孩子多看好書，此次書展，他帶著孩子大肆選購，他購買甘耀明著作《成為真正的人》及《神祕列車》，以實際行動支持在地作家。

鄭照新與甘耀明今天也陪同李遠參觀台中主題城市館，館內展出劉克襄、廖玉蕙、周芬伶、廖振富等文學貢獻獎得主著作，以及鄒駿昇、楊双子等獲國內外獎項的台中作家作品，呈現介紹台中文化、歷史與地景的多元書籍。

立法院副院長江啟臣也特別前來書展及台中館，親自體驗互動裝置並參與聯想畫小活動。

台灣國際兒少書展舉辦多場講座。（記者蔡淑媛攝）台灣國際兒少書展舉辦多場講座。（記者蔡淑媛攝）

台中市文化局陳佳君指出，明日壓軸活動包括劉克襄、利格拉樂·阿女烏講座，金鼎獎作家哲也與插畫家水腦的新書分享會，以及「綠美圖×貓貓蟲咖波」限量聯名借閱證快閃申辦，民眾可把握最後一天機會踴躍參加。

