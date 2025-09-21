自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

搶攻尾牙春酒商機 這家飯店滿額贈「入住豪華客房」

2025/09/21 11:30

汐止福泰大飯店「萬馬奔騰」尾牙春酒專案，尊榮宴席早鳥優惠9.5折，35桌以上送「豪華客房1晚」。（汐止福泰大飯店提供）汐止福泰大飯店「萬馬奔騰」尾牙春酒專案，尊榮宴席早鳥優惠9.5折，35桌以上送「豪華客房1晚」。（汐止福泰大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕以創意台菜聞名的汐止福泰大飯店「福滿樓」，搶攻尾牙春酒商機，推出「萬馬奔騰」尾牙春酒專案，由新北10大名廚──謝榮譽主廚掌杓，大量運用台灣在地食材，為各企業與團體精心準備澎拜宴席。即日起至10月31日期間，完成訂金支付即可享9.5折早鳥優惠。

「萬馬奔騰」尾牙春酒專案由謝榮譽主廚領軍掌杓，設計不同價位菜式選擇。（汐止福泰大飯店提供）「萬馬奔騰」尾牙春酒專案由謝榮譽主廚領軍掌杓，設計不同價位菜式選擇。（汐止福泰大飯店提供）

汐止福泰大飯店表示，為打造歡樂聚餐體驗，汐止福泰大飯店提供獨立宴會場地及舞台，專案皆贈送燈光、音響與無線麥克風兩支、高畫質投影設備（每組原價8,000元）及當日賓客免費停車。並為企業主貼心考量，最低保證5桌起，適合公司行號小型尾牙春酒宴，簽約25桌以上可享「紅酒升等無限暢飲」，35桌以上更贈送「豪華客房1晚含2客早餐」。

尊榮宴席專案標榜奢華饗宴。（汐止福泰大飯店提供）尊榮宴席專案標榜奢華饗宴。（汐止福泰大飯店提供）

本次主打「尊榮專案」宴席每桌10人，並搭配啤酒無限暢飲，料理以海鮮和風沙拉「春風立鮑佐鮭捲」清爽開場，「香蒜粄米佐波龍」採波士頓龍蝦炊蒸客家粄條，再淋上來自雲林元長鄉的蒜頭所調製的蒜泥醬，「飄香干貝佛跳牆」燉煮濃郁台式奢華風味，還有國產黑豚豬排的「格斯黑椒戰斧排」，及結合宜蘭酒廠紅麴、彰化社頭長糯米的「千歲紅麴鰻米糕」。養生佳作「瑤貝白果野時蔬」鮮甜解膩、「御膳牛蒡燉土雞」為主廚的匠心之作、「樹果油爆海上鮮」以破布子清蒸屏東新鮮石斑，最後再以「中式精品叉燒酥」及「哈根達斯冰淇淋」完美收尾。

2樓「福泰廳」空間寬敞，可容納60桌席。（汐止福泰大飯店提供）2樓「福泰廳」空間寬敞，可容納60桌席。（汐止福泰大飯店提供）

除尊榮專案外，另為工商企業打造多樣化選擇，推出平日限定「奔騰專案」，每桌含紅酒1瓶、果汁無限暢飲，並搭配「西湖千絲扣元蹄」、「膳品珍菇燉全雞」等菜色。假日（週五至週日）則提供「尊榮專案」及「金旺專案」，選搭「福泰」、「萬福」、「康泰」等不同宴會廳，滿足年終聚會旺季的多元需求。更多相關訊息詳詢汐止福泰大飯店官網。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應