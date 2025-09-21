搶攻尾牙春酒商機 這家飯店滿額贈「入住豪華客房」

汐止福泰大飯店「萬馬奔騰」尾牙春酒專案，尊榮宴席早鳥優惠9.5折，35桌以上送「豪華客房1晚」。（汐止福泰大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕以創意台菜聞名的汐止福泰大飯店「福滿樓」，搶攻尾牙春酒商機，推出「萬馬奔騰」尾牙春酒專案，由新北10大名廚──謝榮譽主廚掌杓，大量運用台灣在地食材，為各企業與團體精心準備澎拜宴席。即日起至10月31日期間，完成訂金支付即可享9.5折早鳥優惠。

「萬馬奔騰」尾牙春酒專案由謝榮譽主廚領軍掌杓，設計不同價位菜式選擇。（汐止福泰大飯店提供）

汐止福泰大飯店表示，為打造歡樂聚餐體驗，汐止福泰大飯店提供獨立宴會場地及舞台，專案皆贈送燈光、音響與無線麥克風兩支、高畫質投影設備（每組原價8,000元）及當日賓客免費停車。並為企業主貼心考量，最低保證5桌起，適合公司行號小型尾牙春酒宴，簽約25桌以上可享「紅酒升等無限暢飲」，35桌以上更贈送「豪華客房1晚含2客早餐」。

尊榮宴席專案標榜奢華饗宴。（汐止福泰大飯店提供）

本次主打「尊榮專案」宴席每桌10人，並搭配啤酒無限暢飲，料理以海鮮和風沙拉「春風立鮑佐鮭捲」清爽開場，「香蒜粄米佐波龍」採波士頓龍蝦炊蒸客家粄條，再淋上來自雲林元長鄉的蒜頭所調製的蒜泥醬，「飄香干貝佛跳牆」燉煮濃郁台式奢華風味，還有國產黑豚豬排的「格斯黑椒戰斧排」，及結合宜蘭酒廠紅麴、彰化社頭長糯米的「千歲紅麴鰻米糕」。養生佳作「瑤貝白果野時蔬」鮮甜解膩、「御膳牛蒡燉土雞」為主廚的匠心之作、「樹果油爆海上鮮」以破布子清蒸屏東新鮮石斑，最後再以「中式精品叉燒酥」及「哈根達斯冰淇淋」完美收尾。

2樓「福泰廳」空間寬敞，可容納60桌席。（汐止福泰大飯店提供）

除尊榮專案外，另為工商企業打造多樣化選擇，推出平日限定「奔騰專案」，每桌含紅酒1瓶、果汁無限暢飲，並搭配「西湖千絲扣元蹄」、「膳品珍菇燉全雞」等菜色。假日（週五至週日）則提供「尊榮專案」及「金旺專案」，選搭「福泰」、「萬福」、「康泰」等不同宴會廳，滿足年終聚會旺季的多元需求。更多相關訊息詳詢汐止福泰大飯店官網。

