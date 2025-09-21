自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

獨家》歐洲文化外交激怒中國 林佳龍：台灣與中國最大差別就是文化觀

2025/09/21 07:13

外交部長林佳龍在維也納接受本報獨家專訪。（記者凌美雪攝）外交部長林佳龍在維也納接受本報獨家專訪。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／維也納報導〕今年2月的一場雙部會首長會議，外交部與文化部共同決定要以文化為外交搭橋，打開國家通往世界更寬廣的路徑。沒有疑遲，「2025歐洲台灣文化年」在短短幾個月之內陸續降落歐洲，原本就看好會有不錯的效果，但結果超乎預期。使兩位部長都在9月訪歐期間就宣布，2026一定續辦。

台灣客家八音在維也納演出大受歡迎。（記者凌美雪攝）台灣客家八音在維也納演出大受歡迎。（記者凌美雪攝）

●2026續辦歐洲台灣文化年

外交部長林佳龍在離奧前接受本報獨家專訪時指出。2026年不僅續辦還會更細辦。已先編預算，還計畫透過更多跨部會整合，結合外交部在歐洲30個館處的在地觸角，以世界級水準的活動，力求質量均升，發揮更大的效果，頗有把「歐洲台灣文化年」打造成品牌的壯志。

不過，回顧這次歐洲之行，從捷克、義大利到奧地利等國的訪問，林佳龍雖走得低調，來自中國的隔空謾罵與政治施壓，依然如影隨形。但林佳龍對此頗為淡定，他認為，歐洲人都很了解，台灣的自由民主包容了多元文化，相對來說，這就是中國欠缺的，「並不是中國沒有文化，但在共產國家，以政治控制文化。」林佳龍認為，台灣與中國最大的差別就是文化觀。

林佳龍參觀維也納知名的美景宮美術館，與館長交換禮物。（記者凌美雪攝）林佳龍參觀維也納知名的美景宮美術館，與館長交換禮物。（記者凌美雪攝）

●中國以政治控制文化 妨礙進步

對於中國強勢指控故宮捷克展是台灣人數典忘祖、以文化謀獨，林佳龍則認為，台灣人的文化觀是活的，是現代人生活的體現，就像歐盟有27個國家，不分大小，每一個國家都是平等，建立在都有自己的歷史與文化的認同，所以即使他們都是英文字母拼音的國家，但是差一點點，他們也覺得應該尊重；而中國國族主義式的文化觀，是要束縛一個生命的演進，只會阻礙文化發展。

林佳龍進一步比喻，中國大陸型的封閉思想，被一種落葉歸根的大樹文化概念綁住，台灣則是大海型的開放思想，即便經歷不同的政權統治，但台灣兼容並蓄的文化，各種文化不僅能落地深根，還能飄洋過海，隨著種子飄向世界。

遽聞林佳龍與王毅抵歐首站差1天在維也納機場擦身而過，記者問林佳龍，萬一是碰個正著，他會想跟王毅說什麼？林佳龍笑說，就是「笑臉迎人」，如果兩岸之間可以秉持和平對等、互相尊重，甚至可以伸出雙手擁抱對方。林佳龍認為，不管是兩岸關係或國際政治關係，其實就是回歸到「人與人」的關係正常化，就能尊重彼此的異同，甚至互相欣賞。

林佳龍認為，每個人的生命歷程不一樣，今天中共的統治會變成那個樣子，也有他的歷史過程，導致現在好像還被壓抑；而台灣人已經離開了那個階段，很有自信，因為勇敢自信，所以與世界同行，「我是期待中國也可以走出一條屬於自己的文化自信，而不是文化自傲或文化自卑。」

林佳龍以私人身分出席維也納的音樂會，與各國貴賓並肩而坐。（記者凌美雪攝）林佳龍以私人身分出席維也納的音樂會，與各國貴賓並肩而坐。（記者凌美雪攝）

●期盼中國建立自己的文化自信

林佳龍說，此次訪歐所經，除感受到越來越多國家對台灣的肯定，還可見到「期許」的眼神，台灣在過去幾年防疫建立的好形象，以及台灣的半導體與晶片等，都讓各國知道台灣不可或缺，沒了台灣，世界很難正常運作；而且大家都知道，其實中國是烏俄惡戰爭背後的黑手，如果說今天中國強大起來，會造成世界的動盪，台灣在第一線，獲得很多尊敬。

「我們台灣要從價值外交，變成加值外交」，最根本當然是因民主、自由與法制，還有對人權的尊重，相對於中國邪惡軸心的威權擴張，「我們沒有辦法獨立地看台灣面對中國的威脅，或是歐洲國家面對俄羅斯的威脅」。當然還有經濟外交，科技、晶片或AI等，台灣都是很有製造力，台灣是世界不可或缺的夥伴。

這次訪歐還有個有意思的發現，「形式上是每個國家都可以去」，可以自由地旅行，反正中共就是一直在抗議，然後台灣就是與各個國家一起來處理中共不理性的行為，這是跟以前比較不一樣的感覺。林佳龍笑說，中國這種以大欺小、以強凌弱的姿態，在講究平權的歐洲是不被認同的，中國如果體會到這一點，他們出國的時候「也一定覺得很舒服吧」。

