巧手化樸石 董炎山為石雕傳承技藝

董炎山以汗水與鬼斧神工的技藝化頑石為藝術，是國內少數有文資身分的石雕藝師。（圖由南市觀旅局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市傳統工藝石雕保存者董炎山，從廟宇踏上石雕工藝之路，把平面雕轉為立體浮雕與透雕而自成一格，透過創作投射對生命的態度，無論傳統廟宇石雕或單品石材創作都能掌握自如。不拘泥於傳統更樂於授藝。

董炎山的創作不僅取意靈感，同時關注社會，作品《輪伙食》展現工藝技巧也有藝術家的人文觀照。（圖由南市觀旅局提供）

董炎山師承泉州藝師黃志華，15歲開始學石雕，出師後負責家鄉東山碧軒寺龍柱細修工作，從擔任「晟手」（雕刻的二手師傅）一路晉升到首席「頭手」，27歲他自行創業，在施作佳里應元宮三川殿的石雕工程後聲名大噪，在七股篤加文衡殿、學甲大灣清濟宮、新營濟安宮等多座廟宇，都可欣賞到他不同時期的石雕作品。

佳里應元宮三川殿中門身堵，空間布局層次分明，人物姿態表情豐富。（圖由南市觀旅局提供）

石雕是台灣廟宇建築裝飾中重要的一部分，多表現在石獅、龍柱與壁堵。董炎山表示，石雕得先由頭手負責設計構圖與畫稿，再依所繪的圖切割掉不需要的部分，敲鑿出大致輪廓，接著打粗胚作造型，之後再由晟手細雕修飾。他說，許多藝術養分是從閱讀《故宮文物月刊》而來。

董炎山於東山自宅成立石雕藝術展示館。（圖由南市觀旅局提供）

董炎山透過「剔地起突」、「內枝外葉」等構圖技法，以深淺浮雕與透雕打造出有層次景深、從正面與兩側觀看都是立體的作品，讓沉重的石材也能錯落有致，靈動富有生命力。35歲時他加入「台南無間雕塑會」，接觸到現代雕塑，並向雕塑家侯金水請教泥塑技法，之後又向西畫家董日福學習素描，令鑿刀下的人物更為寫實且比例精準，也逐漸朝向藝術創作。

返回東山開設工作室後，董炎山於自宅成立石雕藝術展示館，妻子陳月桂過去隨他在外施作，包辦師傅們的起居飲食，也將這份專長用於經營「董娘休閒民宿」，結合民宿與工藝，讓旅客在飽覽東山的田園風光之餘，也能沉浸於石雕藝術中。

面對中國市場的削價競爭，及機械電動雕刻取代手工刻鑿，台灣石雕工藝快速式微，憂心技藝失傳，2006年起董炎山於南關社大開班授課，至今不歇。董炎山表示，只要有人肯學，他就不藏私地教，希望透過多元的題材，讓石雕工藝能傳續。

