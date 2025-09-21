王賢志漆藝特展台中登場 展出父子技藝傳承與對話

台中市屯區藝文中心「漆美藝精-王賢志漆藝特展」，展出父子61件漆畫創作與立體漆藝作品。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕出生台中的王賢志長期從事漆藝傳統藝術保存與推廣，兒子王峻偉從小耳濡目染下，也走上漆藝創作之路，在台中市文化局邀請下，為象徵漆藝技藝傳承，從即日起至11月9日，在台中市屯區藝文中心舉辦「漆美藝精-王賢志漆藝特展」，展出父子61件漆畫創作與立體漆藝作品，歡迎民眾前往觀展，感受兩代漆藝家的精湛技藝。

台中市文化局副局長曾能汀表示，王賢志1952年出生於台中縣神岡鄉，曾獲得國家工藝獎二等與三等獎、高雄美展高雄獎等諸多獎項，為傳統藝術「漆工藝-蒔繪」技藝保存者，並與其子王峻偉皆致力於漆藝傳統藝術保存與推廣，此次在屯區藝文中心舉辦「漆美藝精」特展，是年度深具藝術亮點的重要展覽。

台中市屯區藝文中心「漆美藝精-王賢志漆藝特展」，展出王賢志（左4）、王峻偉（右1）父子精美的漆藝作品。（記者陳建志攝）

曾能汀表示，王賢志擅長漆器花草彩繪，作品典雅華麗，創作題材多取自臺灣常見的花鳥、民俗意象或吉慶圖騰，傳達對土地人文的深厚情感；王峻偉為美研漆藝工坊第三代傳人，專注於漆畫與生活漆器的創作與推廣，其作品融合傳統技藝與當代美學，展現兼容並蓄、創新不輟的風貌，將呈現父子傳承意義的精采展出。

王賢志說明，此次漆藝特展作品使用的技法之一「蒔繪」，為傳統漆工藝中的重要技法，源自古法「平脫」的精神，經改良後更趨精緻與典雅，可視為漆畫中的文人畫代表。展出的作品〈高冠展翠〉便是大量使用此項技法，在磅礴大氣中呈現優雅精緻的細節，因此選擇此幅作品作爲展覽主視覺。

王峻偉的作品〈Hello Taipei〉，為延續2019年與以色列獨立製錶師合作推出的系列錶款〈夜間飛行〉概念，轉化為漆畫語彙重新詮釋，作品描繪旅人在夜間返國途中，透過機艙窗戶遠望臺北的夜色，燈火點點如繁星閃耀，在靜謐與感懷之中，勾勒出歸途的溫度與記憶中熟悉的城市輪廓，以創新漆藝呈現對於家鄉的情感。

屯區藝文中心表示，此次「漆美藝精」特展不僅是父子間深厚藝術傳承的具象呈現，也體現了漆藝工藝的無限可能與多元發展，歡迎民眾到場欣賞。

