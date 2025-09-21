自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

王賢志漆藝特展台中登場 展出父子技藝傳承與對話

2025/09/21 17:48

台中市屯區藝文中心「漆美藝精-王賢志漆藝特展」，展出父子61件漆畫創作與立體漆藝作品。（記者陳建志攝）台中市屯區藝文中心「漆美藝精-王賢志漆藝特展」，展出父子61件漆畫創作與立體漆藝作品。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕出生台中的王賢志長期從事漆藝傳統藝術保存與推廣，兒子王峻偉從小耳濡目染下，也走上漆藝創作之路，在台中市文化局邀請下，為象徵漆藝技藝傳承，從即日起至11月9日，在台中市屯區藝文中心舉辦「漆美藝精-王賢志漆藝特展」，展出父子61件漆畫創作與立體漆藝作品，歡迎民眾前往觀展，感受兩代漆藝家的精湛技藝。

台中市文化局副局長曾能汀表示，王賢志1952年出生於台中縣神岡鄉，曾獲得國家工藝獎二等與三等獎、高雄美展高雄獎等諸多獎項，為傳統藝術「漆工藝-蒔繪」技藝保存者，並與其子王峻偉皆致力於漆藝傳統藝術保存與推廣，此次在屯區藝文中心舉辦「漆美藝精」特展，是年度深具藝術亮點的重要展覽。

台中市屯區藝文中心「漆美藝精-王賢志漆藝特展」，展出王賢志（左4）、王峻偉（右1）父子精美的漆藝作品。（記者陳建志攝）台中市屯區藝文中心「漆美藝精-王賢志漆藝特展」，展出王賢志（左4）、王峻偉（右1）父子精美的漆藝作品。（記者陳建志攝）

曾能汀表示，王賢志擅長漆器花草彩繪，作品典雅華麗，創作題材多取自臺灣常見的花鳥、民俗意象或吉慶圖騰，傳達對土地人文的深厚情感；王峻偉為美研漆藝工坊第三代傳人，專注於漆畫與生活漆器的創作與推廣，其作品融合傳統技藝與當代美學，展現兼容並蓄、創新不輟的風貌，將呈現父子傳承意義的精采展出。

王賢志說明，此次漆藝特展作品使用的技法之一「蒔繪」，為傳統漆工藝中的重要技法，源自古法「平脫」的精神，經改良後更趨精緻與典雅，可視為漆畫中的文人畫代表。展出的作品〈高冠展翠〉便是大量使用此項技法，在磅礴大氣中呈現優雅精緻的細節，因此選擇此幅作品作爲展覽主視覺。

王峻偉的作品〈Hello Taipei〉，為延續2019年與以色列獨立製錶師合作推出的系列錶款〈夜間飛行〉概念，轉化為漆畫語彙重新詮釋，作品描繪旅人在夜間返國途中，透過機艙窗戶遠望臺北的夜色，燈火點點如繁星閃耀，在靜謐與感懷之中，勾勒出歸途的溫度與記憶中熟悉的城市輪廓，以創新漆藝呈現對於家鄉的情感。

屯區藝文中心表示，此次「漆美藝精」特展不僅是父子間深厚藝術傳承的具象呈現，也體現了漆藝工藝的無限可能與多元發展，歡迎民眾到場欣賞。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應