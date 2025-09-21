自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

國際兒少書展閉幕 文化部盼文字力量種子各地開花

2025/09/21 22:11

首屆台灣國際兒少書展21日圓滿落幕，主題城市將由台中市交棒高雄市，文化部政務次長李靜慧（中）、台中市政府文化局長陳佳君（右）與高雄市政府文化局副局長簡美玲（左）閉幕式合影。（文化部、中央社提供）首屆台灣國際兒少書展21日圓滿落幕，主題城市將由台中市交棒高雄市，文化部政務次長李靜慧（中）、台中市政府文化局長陳佳君（右）與高雄市政府文化局副局長簡美玲（左）閉幕式合影。（文化部、中央社提供）

〔中央社〕首屆台灣國際兒少書展今天閉幕，明年第2屆將由高雄市承辦。文化部表示，這場書展是文化部首次實驗，期待將今年埋下文字力量的種子，能夠一年一年在各個城市開花結果。

由文化部主辦的台灣國際兒少書展今天舉辦閉幕活動，文化部政務次長李靜慧會中宣布，第2屆兒少書展明年將由高雄市政府接棒舉辦。

李靜慧致詞時表示，感謝書展4天以來台中市政府、出版社等單位合作付出，這場書展是文化部首次實驗，也是台灣首次大規模國際規格辦理兒少書展，累積了許多經驗，也有需要檢討的地方。

李靜慧提到，雖然首屆參觀人次不如預期，但這4天一天比一天進步，雖然人數沒有預期多，但看到現場每一雙眼睛，因為閱讀而發亮。怎麼讓高規格國際書展能到各城市發揮影響力，是辦理書展最重要的目的，期待將今年埋下文字力量的種子，能夠一年一年地在各個城市開花結果。

台中市府文化局長陳佳君說，感謝與榮幸擔任首屆國際兒少書展主題城市，看到書展節目非常精采，也邀到許多文學界前輩，大家因為書展相聚在一起，也透過台中主題館，呈現在地人文、歷史與文化，讓孩子們有很多感受與想像。

對於明年將承辦國際兒少書展，高雄市政府文化局副局長簡美玲說，感謝文化部選擇高雄，一定會全力以赴，也感謝台中市，在既有良好的基礎上，讓後續籌備工作更順遂。高雄會運用長期以來對閱讀推廣的紮實基礎，以及策辦展演的能量、場館特色，相信明年兒少書展，一定呈現豐富盛宴的文化之旅。

首屆台灣國際兒少書展18日至21日在台中國際展覽館舉辦，設有義大利主題國館、童書主題館、台灣漫畫館、繪本故事館、公民書區、文學書區等，共127家參展單位，來自14個國家的作家、插畫家、版權人、出版專業人士參與。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應