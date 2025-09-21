國際兒少書展閉幕 文化部盼文字力量種子各地開花

首屆台灣國際兒少書展21日圓滿落幕，主題城市將由台中市交棒高雄市，文化部政務次長李靜慧（中）、台中市政府文化局長陳佳君（右）與高雄市政府文化局副局長簡美玲（左）閉幕式合影。（文化部、中央社提供）

〔中央社〕首屆台灣國際兒少書展今天閉幕，明年第2屆將由高雄市承辦。文化部表示，這場書展是文化部首次實驗，期待將今年埋下文字力量的種子，能夠一年一年在各個城市開花結果。

由文化部主辦的台灣國際兒少書展今天舉辦閉幕活動，文化部政務次長李靜慧會中宣布，第2屆兒少書展明年將由高雄市政府接棒舉辦。

李靜慧致詞時表示，感謝書展4天以來台中市政府、出版社等單位合作付出，這場書展是文化部首次實驗，也是台灣首次大規模國際規格辦理兒少書展，累積了許多經驗，也有需要檢討的地方。

李靜慧提到，雖然首屆參觀人次不如預期，但這4天一天比一天進步，雖然人數沒有預期多，但看到現場每一雙眼睛，因為閱讀而發亮。怎麼讓高規格國際書展能到各城市發揮影響力，是辦理書展最重要的目的，期待將今年埋下文字力量的種子，能夠一年一年地在各個城市開花結果。

台中市府文化局長陳佳君說，感謝與榮幸擔任首屆國際兒少書展主題城市，看到書展節目非常精采，也邀到許多文學界前輩，大家因為書展相聚在一起，也透過台中主題館，呈現在地人文、歷史與文化，讓孩子們有很多感受與想像。

對於明年將承辦國際兒少書展，高雄市政府文化局副局長簡美玲說，感謝文化部選擇高雄，一定會全力以赴，也感謝台中市，在既有良好的基礎上，讓後續籌備工作更順遂。高雄會運用長期以來對閱讀推廣的紮實基礎，以及策辦展演的能量、場館特色，相信明年兒少書展，一定呈現豐富盛宴的文化之旅。

首屆台灣國際兒少書展18日至21日在台中國際展覽館舉辦，設有義大利主題國館、童書主題館、台灣漫畫館、繪本故事館、公民書區、文學書區等，共127家參展單位，來自14個國家的作家、插畫家、版權人、出版專業人士參與。

