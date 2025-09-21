自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

獨家》中國施壓哈薩克撤台灣藝術家展 文化部說明處理重點

2025/09/21 18:47

台灣當代藝術家首次在哈薩克中央國家博物館展覽，開幕前被館方單方面毀約撤展。（姚瑞中提供）台灣當代藝術家首次在哈薩克中央國家博物館展覽，開幕前被館方單方面毀約撤展。（姚瑞中提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台灣當代藝術家首次在哈薩克中央國家博物館展覽，疑因海報有「台灣」字樣，引發中國不滿，中國大使館向哈薩克外交部抗議，導致展覽未開幕就被取消；台灣藝術家甚至發現手機在當地有無故斷訊的跡象。對此，文化部表示，首要確保相關人員安全撤離，具文化部掌握，目前僅剩策展人王俊琪尚未返台。

台灣當代藝術家首次在哈薩克中央國家博物館展覽，疑因海報有「台灣」字樣，引發中國不滿。（翻攝自網路）台灣當代藝術家首次在哈薩克中央國家博物館展覽，疑因海報有「台灣」字樣，引發中國不滿。（翻攝自網路）

文化部說明，此案是受文化部「文化黑潮」計畫補助，積極擴展台灣藝術文化走向國際的各種可能；在事件發生第一時間，文化部即與策展人、藝術家等密切聯繫了解整體事件情況，並立即請求外交部駐處提供必要協助，首要先讓團隊能確保人員與藝術品安全離境，文化部亦全力協助補助案必要支出的核銷事宜。

哈薩克中央國家博物館2樓台灣藝術家展區被撤後，成為圍起來的工地。（記者凌美雪攝）哈薩克中央國家博物館2樓台灣藝術家展區被撤後，成為圍起來的工地。（記者凌美雪攝）

對於中國透過各種方式打壓台灣文化向外發聲，包含近期大阪文化世博、台法文化獎等相關事件，文化部均表達強烈譴責及遺憾。同時更強調，國際持續接受並看見台灣文化是不爭的事實，中國的打壓只會證明台灣是一個強大的存在，「文化部及所有文化藝術工作者不會因此而退縮，將會更堅定的繼續走向世界。」

