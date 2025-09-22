北投中心新村4棟列古蹟、歷史或紀念建築？文資審議投票否決

文資會今審議北投中心新村4棟建築物文化資產價值案。（文資會提供）

〔記者董冠怡／台北報導〕北投中心新村2011年經公告登錄為台北市聚落建築群，其中4棟（散戶、H-1、I5-3、J-2）7戶眷舍本體保存完整，而且居住者身分位階高，被建議登錄為歷史建築，但先前專案小組會勘認為，雖然具備聚落建築特色，但是未符歷史建築登錄基準。文化局文資會今審議建築物文化資產價值案，16名與會委員投票皆以壓倒性票數，決定其不具古蹟、歷史建築、紀念建築的身分。

4棟7戶建物包含散戶（新民路4巷2號）、H-1（新民路46巷31號、新民路46巷33弄1號）、I5-3（新民路46巷33弄13號、新民路46巷33弄15號、新民路46巷27號）、J-2（新民路22巷21號）。

請繼續往下閱讀...

去年7月、今年8月，7名委員2度組成專案小組會勘，指出散戶棟建築風格特殊，採用洗石子圓拱門、水泥拱門、鐵花窗、壓花玻璃，具傳統建築元素、藝術價值，但仍未符歷史建築登錄基準；H-1棟為婦聯會於中心新村規畫建造的丙種眷舍，保存婦聯會時期的眷舍，以及後期村民自行增改的空間，呈現中心新村建築變遷的過程，可活化做為展示空間。

I5-3棟為日治時期陸軍衛戍病院院長居住的宿舍，與日遺眷舍及婦聯眷舍的區隔，頗具特色，J-2棟也具備聚落建築特色，但均尚未符合歷史建築登錄基準。

今天在市府官員迴避下，其他16名委員依據每一棟是否具有古蹟、歷史建築、紀念建築價值投票，散戶棟列入古蹟15人不同意、1人同意，歷史建築12人不同意、4人同意，紀念建築14人不同意、2人同意；H-1棟列入古蹟15人不同意、1人同意，歷史建築11人不同意、5人同意，紀念建築14人不同意、2人同意。

I5-3棟列入古蹟15人不同意、1人同意，歷史建築11人不同意、5人同意，紀念建築14人不同意、2人同意；J-2列入古蹟15人不同意、1人同意，歷史建築12人不同意、4人同意，紀念建築14人不同意、2人同意，總結4案全數否決，但無損其屬聚落建築群的身分。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法