「2025台東美展」得獎名單揭曉 9/30起展出

台東美展西方媒材類首獎林祐愷，以天馬行空的生活觀察探討人與自然物種邊界。（台東縣府提供）

〔記者黃明堂／台東報導〕「2025台東美展」得獎名單出爐，9月30日起至10月30日止，在台東縣政府文化處藝文中心1樓展出，10月3日上午10時30分舉行開幕式。評審團指出，本屆作品在技術、理念與媒材皆見突破，呈現多元風格與創新視野。

縣府文化處指出，各類別首獎分別為東方媒材類由葉宗河以篆刻作品「卑南文化刻痕」奪得，作品取材卑南遺址出土器物，融入戰國印風轉化為當代設計符號；西方媒材類林祐愷，以天馬行空的生活觀察探討人與自然物種邊界；新媒體藝術類陳宇弘，以新媒體詮釋族群文化與城市原民青年認同；立體造型與傳統工藝類白桐嘉，透過材質轉譯記憶與時間的痕跡。

請繼續往下閱讀...

各類評審也對今年的入選作品有高度評價，其中，評審表示東方媒材類有極其多樣的書、印、水墨、彩墨、膠彩表現，呈現多元的課題，符合台東的文化元素和環境特色，書法及篆刻有逐年增長趨勢，表現風格及作品精度亦逐年精進，也都能重視裝裱和視覺效果。

西方媒材類部分，評審則肯定作品風格具強烈地方特色，畫幅雖不如往年大，表現卻十分精采，風格上也具多重的表現，透過感知的符號，眼與心之間的相互交織，在在都是台東的見證。另，評審針對新媒體類的作品表達形式，包括攝影、錄像、動力裝置、聲音藝術等多元作品給予肯定，且大多能呼應當代議題，可以看出創作者的企圖與用心。

立體造型與傳統工藝類的評審則讚許今年度作品多元、媒材豐富、各有巧思，皆有完整且具其個人風格的展現，同時融合了臺東自然、文化、人文的風貌。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法