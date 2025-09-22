自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

「2025台東美展」得獎名單揭曉 9/30起展出

2025/09/22 15:24

台東美展西方媒材類首獎林祐愷，以天馬行空的生活觀察探討人與自然物種邊界。（台東縣府提供）台東美展西方媒材類首獎林祐愷，以天馬行空的生活觀察探討人與自然物種邊界。（台東縣府提供）

〔記者黃明堂／台東報導〕「2025台東美展」得獎名單出爐，9月30日起至10月30日止，在台東縣政府文化處藝文中心1樓展出，10月3日上午10時30分舉行開幕式。評審團指出，本屆作品在技術、理念與媒材皆見突破，呈現多元風格與創新視野。

縣府文化處指出，各類別首獎分別為東方媒材類由葉宗河以篆刻作品「卑南文化刻痕」奪得，作品取材卑南遺址出土器物，融入戰國印風轉化為當代設計符號；西方媒材類林祐愷，以天馬行空的生活觀察探討人與自然物種邊界；新媒體藝術類陳宇弘，以新媒體詮釋族群文化與城市原民青年認同；立體造型與傳統工藝類白桐嘉，透過材質轉譯記憶與時間的痕跡。

各類評審也對今年的入選作品有高度評價，其中，評審表示東方媒材類有極其多樣的書、印、水墨、彩墨、膠彩表現，呈現多元的課題，符合台東的文化元素和環境特色，書法及篆刻有逐年增長趨勢，表現風格及作品精度亦逐年精進，也都能重視裝裱和視覺效果。

西方媒材類部分，評審則肯定作品風格具強烈地方特色，畫幅雖不如往年大，表現卻十分精采，風格上也具多重的表現，透過感知的符號，眼與心之間的相互交織，在在都是台東的見證。另，評審針對新媒體類的作品表達形式，包括攝影、錄像、動力裝置、聲音藝術等多元作品給予肯定，且大多能呼應當代議題，可以看出創作者的企圖與用心。

立體造型與傳統工藝類的評審則讚許今年度作品多元、媒材豐富、各有巧思，皆有完整且具其個人風格的展現，同時融合了臺東自然、文化、人文的風貌。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應