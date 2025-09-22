寶山橄欖節9/28寶山國中歡樂登場 紙風車劇團壓軸演出

寶山橄欖節本週日（28日）將在寶山國中登場，白天結合橄欖產業體驗、市集與DIY，晚上中秋晚會邀請紙風車劇團帶來《巫頂環遊世界》壓軸演出。（寶山鄉公所提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕10月進入橄欖的盛產期，新竹縣寶山橄欖節本週日（28日）將在寶山國中登場，白天結合在地橄欖產業體驗、市集美食與DIY闖關遊戲，晚上則舉辦溫馨熱鬧的中秋晚會，邀請紙風車劇團帶來《巫頂環遊世界》壓軸演出，陪大小朋友歡度連假。

寶山鄉橄欖種植面積超過45公頃，每年10至12月為盛產期，年產量約20萬公斤，為地方重要經濟作物之一。（記者廖雪茹攝）

寶山鄉長邱振瑋指出，全鄉橄欖種植面積超過45公頃，每年10至12月為盛產期，年產量約20萬公斤，為地方重要經濟作物之一。透過農會、產銷班與公所攜手推廣，不僅擦亮了「寶山橄欖」的金字招牌，也促進許多青年返鄉投入農業與創業。

請繼續往下閱讀...

透過寶山鄉農會、產銷班與公所攜手推廣，不僅擦亮了「寶山橄欖」的金字招牌，也促進許多青年返鄉投入農業與創業。（記者廖雪茹攝）

今年的「橄欖流星現中秋」提前在教師節連假舉辦，28日上午9點30分起，規劃了「橄欖闖關」、「橄欖搬運賽」、「橄欖好市集」、絹印DIY、以及限量橄欖冰棒和烤肉免費吃等，並設有好玩氣墊區、「秋風茶花展示區」，邀請菲力魔術表演、花式冠軍調酒秀、歌手演唱，以及立方體、扯鈴與魔環特技等節目。其中，「橄欖闖關」活動結合了水土保持與農業防疫等實用小知識，讓民眾在趣味闖關的同時，也能獲得實用新知，寓教於樂。

中秋晚會晚上7點開始，邀請到深受觀眾喜愛的「紙風車劇團」帶來《巫頂環遊世界》壓軸演出，結合童趣與創意的精彩戲劇，讓大小朋友沉浸在歡樂氛圍中。

寶山橄欖節本週日（28日）將在寶山國中登場，白天結合橄欖產業體驗、市集與DIY，晚上中秋晚會邀請紙風車劇團帶來《巫頂環遊世界》壓軸演出。（寶山鄉公所提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法