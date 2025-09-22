自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 看表演

寶山橄欖節9/28寶山國中歡樂登場 紙風車劇團壓軸演出

2025/09/22 21:32

寶山橄欖節本週日（28日）將在寶山國中登場，白天結合橄欖產業體驗、市集與DIY，晚上中秋晚會邀請紙風車劇團帶來《巫頂環遊世界》壓軸演出。（寶山鄉公所提供）寶山橄欖節本週日（28日）將在寶山國中登場，白天結合橄欖產業體驗、市集與DIY，晚上中秋晚會邀請紙風車劇團帶來《巫頂環遊世界》壓軸演出。（寶山鄉公所提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕10月進入橄欖的盛產期，新竹縣寶山橄欖節本週日（28日）將在寶山國中登場，白天結合在地橄欖產業體驗、市集美食與DIY闖關遊戲，晚上則舉辦溫馨熱鬧的中秋晚會，邀請紙風車劇團帶來《巫頂環遊世界》壓軸演出，陪大小朋友歡度連假。

寶山鄉橄欖種植面積超過45公頃，每年10至12月為盛產期，年產量約20萬公斤，為地方重要經濟作物之一。（記者廖雪茹攝）寶山鄉橄欖種植面積超過45公頃，每年10至12月為盛產期，年產量約20萬公斤，為地方重要經濟作物之一。（記者廖雪茹攝）

寶山鄉長邱振瑋指出，全鄉橄欖種植面積超過45公頃，每年10至12月為盛產期，年產量約20萬公斤，為地方重要經濟作物之一。透過農會、產銷班與公所攜手推廣，不僅擦亮了「寶山橄欖」的金字招牌，也促進許多青年返鄉投入農業與創業。

透過寶山鄉農會、產銷班與公所攜手推廣，不僅擦亮了「寶山橄欖」的金字招牌，也促進許多青年返鄉投入農業與創業。（記者廖雪茹攝）透過寶山鄉農會、產銷班與公所攜手推廣，不僅擦亮了「寶山橄欖」的金字招牌，也促進許多青年返鄉投入農業與創業。（記者廖雪茹攝）

今年的「橄欖流星現中秋」提前在教師節連假舉辦，28日上午9點30分起，規劃了「橄欖闖關」、「橄欖搬運賽」、「橄欖好市集」、絹印DIY、以及限量橄欖冰棒和烤肉免費吃等，並設有好玩氣墊區、「秋風茶花展示區」，邀請菲力魔術表演、花式冠軍調酒秀、歌手演唱，以及立方體、扯鈴與魔環特技等節目。其中，「橄欖闖關」活動結合了水土保持與農業防疫等實用小知識，讓民眾在趣味闖關的同時，也能獲得實用新知，寓教於樂。

中秋晚會晚上7點開始，邀請到深受觀眾喜愛的「紙風車劇團」帶來《巫頂環遊世界》壓軸演出，結合童趣與創意的精彩戲劇，讓大小朋友沉浸在歡樂氛圍中。

寶山橄欖節本週日（28日）將在寶山國中登場，白天結合橄欖產業體驗、市集與DIY，晚上中秋晚會邀請紙風車劇團帶來《巫頂環遊世界》壓軸演出。（寶山鄉公所提供）寶山橄欖節本週日（28日）將在寶山國中登場，白天結合橄欖產業體驗、市集與DIY，晚上中秋晚會邀請紙風車劇團帶來《巫頂環遊世界》壓軸演出。（寶山鄉公所提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應