藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

桃美館10/1起推出市民日、里民日優惠 這2天免費入館親近藝術

2025/09/22 21:56

桃園市兒童美術館位於青塘園生態園區。（記者李容萍攝）桃園市兒童美術館位於青塘園生態園區。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市立美術館為擴大市民及鄰近的里民親近藝術活動，增加民眾走進美術館的可能，逐步落實文化平權的目標，自10月1日起，將每月的第1個星期三訂為桃園市「市民日」，第1個星期五訂為「里民日」，此免費入館的優惠將試辦至今年底。

桃園市兒童美術館針對兒童精心規劃不同類型的主題展覽及藝術教育活動。（記者李容萍攝）桃園市兒童美術館針對兒童精心規劃不同類型的主題展覽及藝術教育活動。（記者李容萍攝）桃園市兒童美術館針對兒童精心規劃不同類型的主題展覽及藝術教育活動。（記者李容萍攝）桃園市兒童美術館針對兒童精心規劃不同類型的主題展覽及藝術教育活動。（記者李容萍攝）

桃美館館長林詠能表示，凡設籍於桃園市的市民出示身分證件，於每月第1個星期三「市民日」即可免費入館（含桃園市兒童美術館、橫山書法藝術館）；為了回饋在地鄉親，凡設籍於桃園市美術館鄰近六里（青溪里、洽溪里、芝芭里、青埔里、青峰里、青山里）里民，於每月第1個星期五「里民日」當天除可免費入館，還可參加下午3點的展覽定時導覽，在導覽人員深入淺出介紹下，更了解每個展覽的精神與作品特色，縮短藝術與民眾的距離，將藝術成為日常，自然而然地融入在民眾的生活裡。

桃園市兒童美術館針對兒童精心規劃不同類型的主題展覽及藝術教育活動。（記者李容萍攝）桃園市兒童美術館針對兒童精心規劃不同類型的主題展覽及藝術教育活動。（記者李容萍攝）橫山書法藝術館座落於橫山陂塘水岸旁，由五方印石造型組成的主體建築，結合硯台磨墨的意象。（記者李容萍攝）橫山書法藝術館座落於橫山陂塘水岸旁，由五方印石造型組成的主體建築，結合硯台磨墨的意象。（記者李容萍攝）

林詠能說，桃園市兒童美術館靠近高鐵桃園站及機捷A19體育園區站，位於青塘園生態園區，整體建築由普立茲建築獎得主山本理顯所設計，以「遊樂化展館、景觀化建築」為理念，獨樹一格的白色建築，開放的明亮空間結合周圍的藍天綠地，顯得格外搶眼，也是絕佳的拍照與散步地點；館內針對兒童精心規劃不同類型的主題展覽及藝術教育活動，和新加坡國家美術館共同策劃推出的「在藝術中遇到大自然」展期到11月9日，另外，館內有多達7、8000本的兒童藝術圖書，色彩繽紛的繪本、設計精緻的立體書及舒適的閱讀空間，讓到訪的大人小孩流連忘返。

橫山書法藝術館座落於橫山陂塘水岸旁，為台灣唯一官方成立的書法藝術館。（記者李容萍攝）橫山書法藝術館座落於橫山陂塘水岸旁，為台灣唯一官方成立的書法藝術館。（記者李容萍攝）

至於鄰近機捷A17領航站的橫山書法藝術館，座落於橫山陂塘水岸旁，為台灣唯一官方成立的書法藝術館，由五方印石造型組成的主體建築，結合硯台磨墨的意象，建築前方水景彷如硯池，映照周圍天光雲影，美不勝收。即日起至12月1日推出的「自由自在：台灣當代女性書法藝術展」，為台灣首次女性大型研究專題展，集結國內外逾50位女性藝術家共62件（組）作品，跨界、跨國、跨時代的精彩內容，喜歡藝術的朋友不容錯過。

