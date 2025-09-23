自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

赤馬舞墨！第20屆桃園全國春聯書法比賽 廣邀好手線上報名

2025/09/23 13:42

赤馬舞墨！第20屆桃園全國春聯書法比賽廣邀書法好手線上報名。（資料照，桃美館提供）赤馬舞墨！第20屆桃園全國春聯書法比賽廣邀書法好手線上報名。（資料照，桃美館提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市立美術館推廣書法藝術、弘揚及傳承書法藝術文化，配合2026馬年新春，以「赤馬舞墨」為主題，舉辦「第20屆桃園全國春聯書法比賽」，初賽報名自10月3日中午12點起至12月12日下午5點截止，入選者將於明年2月7日新春之際進行決賽；本屆比賽總獎金60萬4000元，首獎獎金3萬元，特優以及優選獎金分別獎金1萬元及6000元，桃美館邀請全國民眾報名參賽，以筆墨渲染濃厚年味，一同體驗書法藝術的樂趣。

赤馬舞墨！第20屆桃園全國春聯書法比賽廣邀書法好手線上報名。（資料照，桃美館提供）赤馬舞墨！第20屆桃園全國春聯書法比賽廣邀書法好手線上報名。（資料照，桃美館提供）

桃美館館長林詠能表示，春聯揮毫不僅是書法藝術融入日常生活的展現，更彰顯出書法藝術獨特的文化意義，象徵農曆新年除舊佈新之意，也蘊含常民對未來的祝福與期盼。歷年桃園全國春聯書法比賽均誠邀各方書法好手共同參與，以筆墨競藝，融合創意，並以墨韻傳承文化，揮毫寫下對新年的祝福。

赤馬舞墨！第20屆桃園全國春聯書法比賽廣邀書法好手線上報名。（資料照，桃美館提供）赤馬舞墨！第20屆桃園全國春聯書法比賽廣邀書法好手線上報名。（資料照，桃美館提供）

本屆初賽延續以往賽制，採全線上報名，共分9個組別，包含國小中低年級組、國小高年級組、國中組、高中職組、大專組、社會組、長青組、新住民組及翰墨迎春創意組，報名者請至桃美館官網上傳報名及作品資料。

初賽評審結果預計於明年1月13日止前於官網公告入選名單，並於明年2月7日於桃園市立大園國際高中體育館舉行決賽，決賽當日並設有書法藝術的相關推廣活動，讓選手與家人都可以一同感受年節氣氛。

另外，本屆延續第19屆比賽規則，翰墨迎春創意組決賽參賽者寄交初賽原作進行評審，無須至決賽現場比賽。

