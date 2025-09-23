乾隆與和珅夢紅樓 講的什麼故事？

兩位靈魂要角，唐文華飾乾隆（右）、溫宇航飾和珅。（國光劇團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕傳藝中心國光劇團成立30週年，選擇《夢紅樓．乾隆與和珅》做為年度壓軸鉅獻，將於11月在台北、台中巡演。

《夢紅樓．乾隆與和珅》是國光劇團繼2014《康熙與鰲拜》、2016《孝莊與多爾袞》後，於2019年推出的清宮三部曲最終章。為何探討帝王與大臣關係的清宮劇，到第三部曲要特別加上《紅樓夢》的元素？原來是編劇林建華想呈現大清帝國由盛轉衰的關鍵，因此，以《紅樓夢》的「水滿則溢、月盈則虧」，切入剖視乾隆與和珅的君臣關係，開掘觀覽帝國衰敗的獨特視角。

請繼續往下閱讀...

京劇小天后黃宇琳飾王熙鳳。（國光劇團提供）

不同於過往將和珅簡化為貪官形象，《夢紅樓．乾隆與和珅》深入挖掘和珅博學多才、機敏多面的人格特質，展現乾隆對和珅惺惺相惜的複雜情感與政治心機。兩人間微妙的權力與信任博弈，揭示了人性與歷史的矛盾，也成此劇吸引觀眾思索的故事軸線。而《紅樓夢》做為劇中重要意象，不僅是乾隆禁書，亦是乾隆與和珅兩人生活與心靈的共鳴。

《紅樓夢》中繁華易逝的意象，如太虛幻境般預示大清帝國的命運，虛實相映、耐人深省，而王熙鳳的視角，折射出盛極而衰的家族悲歌，也與乾隆朝廷的興衰同構。11月14至16日在國家戲劇院、29至30日在台中國家歌劇院大劇院演出，詳詢 Opentix。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法