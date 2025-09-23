自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 看表演

乾隆與和珅夢紅樓 講的什麼故事？

2025/09/23 00:10

兩位靈魂要角，唐文華飾乾隆（右）、溫宇航飾和珅。（國光劇團提供）兩位靈魂要角，唐文華飾乾隆（右）、溫宇航飾和珅。（國光劇團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕傳藝中心國光劇團成立30週年，選擇《夢紅樓．乾隆與和珅》做為年度壓軸鉅獻，將於11月在台北、台中巡演。

《夢紅樓．乾隆與和珅》是國光劇團繼2014《康熙與鰲拜》、2016《孝莊與多爾袞》後，於2019年推出的清宮三部曲最終章。為何探討帝王與大臣關係的清宮劇，到第三部曲要特別加上《紅樓夢》的元素？原來是編劇林建華想呈現大清帝國由盛轉衰的關鍵，因此，以《紅樓夢》的「水滿則溢、月盈則虧」，切入剖視乾隆與和珅的君臣關係，開掘觀覽帝國衰敗的獨特視角。

京劇小天后黃宇琳飾王熙鳳。（國光劇團提供）京劇小天后黃宇琳飾王熙鳳。（國光劇團提供）

不同於過往將和珅簡化為貪官形象，《夢紅樓．乾隆與和珅》深入挖掘和珅博學多才、機敏多面的人格特質，展現乾隆對和珅惺惺相惜的複雜情感與政治心機。兩人間微妙的權力與信任博弈，揭示了人性與歷史的矛盾，也成此劇吸引觀眾思索的故事軸線。而《紅樓夢》做為劇中重要意象，不僅是乾隆禁書，亦是乾隆與和珅兩人生活與心靈的共鳴。

《紅樓夢》中繁華易逝的意象，如太虛幻境般預示大清帝國的命運，虛實相映、耐人深省，而王熙鳳的視角，折射出盛極而衰的家族悲歌，也與乾隆朝廷的興衰同構。11月14至16日在國家戲劇院、29至30日在台中國家歌劇院大劇院演出，詳詢 Opentix。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應