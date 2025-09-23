自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

在機器之後 如何共感AI對人類生活的影響？

2025/09/23 07:00

「機器之後—王連晟個展」主視覺。（關美館提供）「機器之後—王連晟個展」主視覺。（關美館提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕當代社會正經歷一場由技術驅動的深刻變革。AI作為能夠自我調節、動態演化的智能機器，已經徹底改寫人類的知識結構與生活模式。關渡美術館推出一項規模相當大型的王連晟個展，名為「機器之後」，由清大科技藝術研究所教授邱誌勇策劃，企圖以AI人工智慧為切入點，延展至國家機器、社會結構與日常生活的多重層面，反思當下人機關係。

關美館指出，王連晟的創作聚焦於科技滲入社會結構後所引發的矛盾。本次展出的作品包括《生存的辯證法》、《道德機器》、《索引潛流》、《流變的哨兵》與《全域代理》，將演算邏輯與人類感知系統交織，藉由裝置與影像構築出臨界場景，讓觀眾在其中感受到技術如何改變我們的思維方式。

「機器之後—王連晟個展」作品《全域代理》。（王連晟、關美館提供）「機器之後—王連晟個展」作品《全域代理》。（王連晟、關美館提供）

關美館表示，「機器之後」不僅關係著人工智慧的未來想像，更是反映現代社會，意識到科技早已深植於人類的倫理與生活。王連晟藉由藝術實踐將抽象的演算法與現實的社會處境連結，使觀眾理解這些議題並非遙不可及，而是當下正在發生的日常，邀請人們去感受人與機器共構的風景，並重新追問人類在技術洪流中的位置。展期至10月26日。

