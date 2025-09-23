自由電子報
晴時多雲

藝文 > 即時

12偶戲團登台飆偶藝 雲林縣府與民同樂、打卡抽好禮

2025/09/23 13:50

金掌、青年金掌獎昨（22）至28日隆重登場，率先打頭陣為西田社傳統劇場。（記者李文德攝）金掌、青年金掌獎昨（22）至28日隆重登場，率先打頭陣為西田社傳統劇場。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林國際偶戲節首波活動「金掌、青年金掌獎」，昨（22）日起在虎尾同心公園登場，連7天12個偶戲團飆演技，讓戲迷大飽眼福。縣府文觀處更是祭出現場打卡抽好禮，在每天演出結束後摸彩，限量T恤等好物可望帶回家。

金鷹閣電視木偶劇團上演《叱吒風雲新哪吒》。（記者李文德攝）金鷹閣電視木偶劇團上演《叱吒風雲新哪吒》。（記者李文德攝）

昨（22）日晚間率先登場的是西田社傳統劇場《台灣圓仔吃到飽》、金鷹閣電視木偶劇團《叱吒風雲新哪吒》，傳統、現代偶劇的不同魅力，讓民眾同時享受傳統偶戲的力與美、現代聲光科技融合偶戲表演。

文觀處表示，今（23）日有吳萬響掌中劇團《雷霆劍影王子復仇記》，明（24）日有台北木偶劇團《彭公案》、五洲勝義閣掌中劇團諸羅傳奇～不存在的王爺囝》；25日為小西園第四代掌中劇團《河南恨》、今日掌中劇團《轉念》；26日雲林五洲小桃源掌中劇團《新目蓮救母》、 昇平五洲園《天波樓》，都是集結南北知名戲團。

文觀處指出，27日青年金掌獎首先登場的為真五洲勇團《六合群俠傳——無界之鑰》、承西園掌中劇團 《虹霓關》，28日是雲林五洲小桃源掌中劇團《濟公傳之陰陽淚》，3組團隊平均年齡僅22歲，最年輕主演僅有16歲，同樣精采可期。

縣府在比賽同時推出現場打卡抽好禮活動，限量紀念品讓來看戲的民眾有機會帶回家。（記者李文德攝）縣府在比賽同時推出現場打卡抽好禮活動，限量紀念品讓來看戲的民眾有機會帶回家。（記者李文德攝）

文觀處表示，為與民眾同樂，金掌、青年金掌、以及10月1日登場的小金掌獎活動期間，推出現場打卡抽好禮活動，凡到偶戲節粉絲專頁按讚、與比賽團隊演出時合照，在個人專頁打卡並hashtag「#2025雲林國際偶戲節在虎尾」，有機會在每日演出結束後，參與摸彩，限量偶T、偶巴玩偶等限量好禮可帶回家。

