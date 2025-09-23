成為你自己的光 宗博館佛教文物特展開啟心靈覺醒之旅

永和世界宗教博物館佛教文物特展展出的佛顱曼荼羅。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市永和世界宗教博物館年度展「文物開窗系列特展：成為你自己的光」，即日起至明年1月7日展出，結合藝術與哲思，引領觀眾展開一場從歷史走向內心的覺醒旅程。宗博館典藏研究組長陳昱瑋說，「Appa dīpo bhava」出自佛陀入滅前的叮囑，意為「成為你自己的光」，強調修行者應自覺自依、內觀自心，展覽以「光」為核心隱喻，呈現佛教如何將智慧與慈悲化為引導生命的力量。

永和宗教博物館佛教文物特展，即日起至明年1月7日展出。（記者翁聿煌攝）

三大展區由波羅王朝朝聖步道的「覺醒之路」開展，延伸至波羅王朝輪展櫃的「曼荼羅世界」，最後進入6樓的「成為你自己的光」，構築一幅從歷史走向自心的光明地圖。

步入輪展櫃，曼荼羅世界以鮮明的宗教符號展現多元修行景觀，南傳佛教的貝葉經與僧缽象徵戒律與禪修；漢傳佛教的木魚與大磬代表音聲與慈悲；藏傳佛教的金剛杵與曼荼羅圖軸呈現密法與觀想，曼荼羅宛如一座通往心靈光明的宮殿，象徵秩序與和諧，也映照每個人內心的覺醒之路。

最具沉浸感的體驗是在「消失的密室」，以11世紀波羅王朝黑石大日如來為核心，空間靈感取自石窟閉關的寂靜氛圍，燈光與文字緩緩引導觀眾進入冥想，邀請每個人放下外界喧囂，回到自心深處。黑石材質寓意「明空不二」，象徵智慧光明與空性本一的真理，讓人在寧靜中觸及那道超越形相的清淨光。

世界宗教博物館長馬幼娟表示，展覽集結館藏《金剛經》、《心經》、曼荼羅等珍貴文物，將古老佛法轉化為當代心靈旅程，從智慧啟發到慈悲療癒，讓展覽如同一盞燈，映照每個人的心靈深處。

