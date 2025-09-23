自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

寶山公共藝術展現地方特色 雙獲美國繆斯設計銀獎

2025/09/23 13:59

新竹縣寶山鄉公共藝術，如圖的《守護寶山》，和另一件《入寶山知寶山》今年同登今年美國繆斯設計大獎「景觀設計類雕塑設計銀獎」。（寶山鄉公所提供）新竹縣寶山鄉公共藝術，如圖的《守護寶山》，和另一件《入寶山知寶山》今年同登今年美國繆斯設計大獎「景觀設計類雕塑設計銀獎」。（寶山鄉公所提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣寶山鄉公共藝術《守護寶山》、《入寶山知寶山》，今天傳出同登2025年美國繆斯設計大獎「景觀設計類雕塑設計銀獎」的好消息，寶山鄉長邱振瑋說，這個獎項肯定了地方藝術實力，也讓寶山成為國際焦點，象徵地方文化能量正向外擴展。

新竹縣寶山鄉公共藝術，如圖的《守護寶山》，和另一件《入寶山知寶山》今年同登今年美國繆斯設計大獎「景觀設計類雕塑設計銀獎」。（寶山鄉公所提供）新竹縣寶山鄉公共藝術，如圖的《守護寶山》，和另一件《入寶山知寶山》今年同登今年美國繆斯設計大獎「景觀設計類雕塑設計銀獎」。（寶山鄉公所提供）

邱振瑋說，《守護寶山》取材自寶山鄉鄉鳥——台灣藍鵲，這個公共藝術作品以1對比翼雙飛的台灣藍鵲，站在高處瞭望寶山，象徵守護家園、寶山幸福起飛、蓬勃發展。

新竹縣寶山鄉公共藝術品，如圖的《入寶山知寶山》，和另一件《守護寶山》今年同登今年美國繆斯設計大獎「景觀設計類雕塑設計銀獎」。（寶山鄉公所提供）新竹縣寶山鄉公共藝術品，如圖的《入寶山知寶山》，和另一件《守護寶山》今年同登今年美國繆斯設計大獎「景觀設計類雕塑設計銀獎」。（寶山鄉公所提供）

而書卷造型的《入寶山知寶山》則融入在地特色，包括充滿傳奇性的雙胞胎井，以及用在地特色農產品橄欖和甘蔗打造的黑糖王國、逾千種品種茶花栽培園區、以及品質優良的桶柑與綠竹筍，代表寶山的豐富內涵。

他說，這2件作品一動一靜、相互輝映，把地方特色轉化為當代雕塑語彙，不僅提升環境美感，更展現寶山邁向國際的文化自信。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應