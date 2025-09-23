限制級
寶山公共藝術展現地方特色 雙獲美國繆斯設計銀獎
新竹縣寶山鄉公共藝術，如圖的《守護寶山》，和另一件《入寶山知寶山》今年同登今年美國繆斯設計大獎「景觀設計類雕塑設計銀獎」。（寶山鄉公所提供）
〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣寶山鄉公共藝術《守護寶山》、《入寶山知寶山》，今天傳出同登2025年美國繆斯設計大獎「景觀設計類雕塑設計銀獎」的好消息，寶山鄉長邱振瑋說，這個獎項肯定了地方藝術實力，也讓寶山成為國際焦點，象徵地方文化能量正向外擴展。
新竹縣寶山鄉公共藝術，如圖的《守護寶山》，和另一件《入寶山知寶山》今年同登今年美國繆斯設計大獎「景觀設計類雕塑設計銀獎」。（寶山鄉公所提供）
邱振瑋說，《守護寶山》取材自寶山鄉鄉鳥——台灣藍鵲，這個公共藝術作品以1對比翼雙飛的台灣藍鵲，站在高處瞭望寶山，象徵守護家園、寶山幸福起飛、蓬勃發展。
新竹縣寶山鄉公共藝術品，如圖的《入寶山知寶山》，和另一件《守護寶山》今年同登今年美國繆斯設計大獎「景觀設計類雕塑設計銀獎」。（寶山鄉公所提供）
而書卷造型的《入寶山知寶山》則融入在地特色，包括充滿傳奇性的雙胞胎井，以及用在地特色農產品橄欖和甘蔗打造的黑糖王國、逾千種品種茶花栽培園區、以及品質優良的桶柑與綠竹筍，代表寶山的豐富內涵。
他說，這2件作品一動一靜、相互輝映，把地方特色轉化為當代雕塑語彙，不僅提升環境美感，更展現寶山邁向國際的文化自信。
