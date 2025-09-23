自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

苗栗市傳承客家文化 聽客家演唱會送消費券和伴手禮

2025/09/23 14:28

苗栗市傳承客家文化，聽客家演唱會還送伴手禮及100元消費券。（苗栗市公所提供）苗栗市傳承客家文化，聽客家演唱會還送伴手禮及100元消費券。（苗栗市公所提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣為客家大縣，做為縣治所在地的苗栗市人口以客家人占大多數，苗栗市公所為傳承客家音樂文化，將於10月11日在苗栗縣政府文化觀光局中正堂舉辦「苗栗市客家歌手演唱會」，邀請金曲藝人、新生代客家聲音、客家兒童合唱團、兒童舞蹈團等表演，苗栗市公所也祭出好禮，到場觀賞演唱會即可獲贈伴手禮及100元消費券（每人限領1份，可於活動周邊攤位使用），每人限索2張入場券，索完為止。

苗栗市傳承客家文化，聽客家演唱會還送伴手禮及100元消費券。（苗栗市公所提供）苗栗市傳承客家文化，聽客家演唱會還送伴手禮及100元消費券。（苗栗市公所提供）

苗栗市長余文忠指出，演唱會以「客家新聲．傳唱金韻」為主題，匯聚老、中、青在地客家歌手與金曲藝人，演唱內容涵蓋傳統戲曲精華、經典好歌到創新流行作品，盼以創意與活力詮釋美妙客家音樂、展現文化傳承的力量。

演唱會將邀請林展逸、湯運煥（東東樂團）、黃心慧、黃莉樺、賴仁政大襟客樂團、陳瑋儒、楊咩咩、林軒、張喜芳、珍安、林凱男、熾紅核心樂團、朱鵬鈞、Dance Space、UniDance Studio、三之三嘉新幼兒園、文山國小、姍姍舞藝坊、聲’s GOOD絲竹三重奏、苗栗國中、泰辣了sining、陳孟蕎、葉昌玉、僑育國小布馬陣、劉丞熹、鄭英俊、優樂合唱團、謝其國、岳均演出。每人限索2張入場券，索完為止，有意者可洽037-331910分機238。

