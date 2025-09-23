柳營名人故居災損整修 戶外展演照常舉辦

柳營區吳晉淮名人故居今年遭受風災損害，目前持續進行修復工程，南市文化局表示，戶外展演活動照常舉辦。（文化局提供）

〔記者王涵平／台南報導〕柳營區吳晉淮、劉啟祥名人故居今年遭受風災、地震損害，目前持續進行修復工程，南市文化局表示，戶外展演活動照常舉辦。

柳營區劉啟祥名人故居今年遭受地震損害，目前持續進行修復工程，南市文化局表示，戶外展演活動照常舉辦。（文化局提供）

柳營是音樂大師吳晉淮及知名畫家劉啟祥的故鄉，南市文化局於2012年在吳晉淮故居成立「吳晉淮音樂紀念館」，2018年將劉啟祥故居轉型，以「劉啟祥美術紀念館」之姿重現大眾面前。兩館舉辦各式藝文展演活動，並設置常設展，帶領遊客走入時光隧道，回顧2位大師的昔日風華。

今年從年初大大小小的地震，再到年中颱風季節的豪雨風災，2館部分設施毀損情形嚴重，劉啟祥美術紀念館的百年洋樓建築「頤樓」，牆壁出現龜裂等狀況，目前設施修復工作持續進行，預計明年1月完成作業。吳晉淮音樂紀念館則因7月丹娜絲颱風，包含屋頂紅瓦、廁所旁紅磚步道等處出現毀損，文化局已委請廠商整修，館內地板因長年使用老舊失修，同步翻新，提升安全與舒適度。

工程期間，劉啟祥美術紀念館包含畫室「日麗時光」、戶外區域仍照常開放；吳晉淮音樂紀念館則全面休館，不對外開放。每年備受鄉親喜愛的《吳晉淮紀念音樂會》不受影響，今年將於10月18日登場，邀請多位歌手演唱吳晉淮的經典歌曲；劉啟祥美術紀念館在年底也有寫生音樂活動。

