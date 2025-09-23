自由電子報
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

江浙香氣碰撞海味精華 奇岩一號秋蟹宴登場

2025/09/23 15:33

大地酒店「金秋蟹宴」，今年特別推出全新菜色「花雕年糕燒螃蟹」。（大地酒店提供）大地酒店「金秋蟹宴」，今年特別推出全新菜色「花雕年糕燒螃蟹」。（大地酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕秋蟹當令，大地酒店人氣料理餐廳「奇岩一號」即日起至10月31日，推出年度限定「金秋蟹宴・醇酒共饗」，由主廚李昭明精選秋蟹食材，設計出多道風味鮮明的秋蟹料理，今年特別推出全新菜色「花雕年糕燒螃蟹」，融合花雕酒香與蟹肉鮮甜，為秋季饗宴增添一抹江浙風味；另有紅白葡萄酒限量贈送活動，讓遊客舉杯共享醇味之秋。

「乾鍋大沙公」的乾鍋手法源自川北地區，主廚以自製老油與郫縣豆瓣為基底。（大地酒店提供）「乾鍋大沙公」的乾鍋手法源自川北地區，主廚以自製老油與郫縣豆瓣為基底。（大地酒店提供）

大地酒店表示，本季全新推出的「花雕年糕燒螃蟹」，共提供兩種選擇，其一為選用萬里直送的三點蟹，搭配吸飽湯汁的年糕與花雕酒煨燒入味，酒香與海味交織，呈現濃郁層次；另一款則使用蟹鉗飽滿、肉質扎實的特選沙公，風味更顯豐厚。另外，「奇岩一號」持續推出廣受好評的沙公料理，其中最具人氣的「乾鍋大沙公」，今年透過技法優化與香料微調，更顯層次分明。乾鍋手法源自川北地區，主廚以自製老油與郫縣豆瓣為基底，加入蓮藕片、白花椰、紅椒等配料，翻炒後香味四溢、鑊氣十足，呈現麻辣鮮香的感官衝擊。「桂花大沙公」則以有機雞蛋與鮮甜洋蔥拌炒蟹肉，蛋香、洋蔥、蟹肉完美交融，為佐酒佳品。另有「頂級特大沙公」，可選擇乾鍋、桂花或白灼等任一料理方式，可供多人共享。

「桂花大沙公」以有機雞蛋與鮮甜洋蔥拌炒蟹肉。（大地酒店提供）「桂花大沙公」以有機雞蛋與鮮甜洋蔥拌炒蟹肉。（大地酒店提供）

大地酒店強調，若偏好溫潤湯頭者，可選擇酒店旗下另一餐廳「月兒彎彎」推出的沙公涮涮鍋。選用肉質厚實的沙公現點現煮，搭配溫潤高湯與多樣時蔬，展現出秋日料理的溫和層次。此外，活動期間內，凡於「奇岩一號」或「月兒彎彎」點選任一道「金秋蟹宴・醇酒共饗」料理，即贈送指定精選紅或白葡萄酒1瓶，為金秋饗宴添上微醺詩意。更多相關訊息詳詢大地酒店官網。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

