自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

提前規畫「冬日暖旅」 以湯泉與美食療癒冬季時光

2025/09/23 16:38

北投麗禧溫泉酒店推出「冬日暖旅」住房專案，邀請旅人提前預約冬季療癒之旅。（北投麗禧溫泉酒店提供）北投麗禧溫泉酒店推出「冬日暖旅」住房專案，邀請旅人提前預約冬季療癒之旅。（北投麗禧溫泉酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕夾帶強烈風雨的「樺加沙」颱風來襲，讓人開始想念浸泡溫暖湯泉的滋味，北投麗禧溫泉酒店為旅人規畫「冬日暖旅」住房專案，10月1日起至2026年4月30日止，專案提供1泊1食或1泊2食，晚間餐點可擇連續3年榮獲《台灣米其林指南》推薦的「雍翠庭」精緻台式套餐，或由法國藍帶主廚領軍的歐陸餐廳法式套餐，邀請旅人提前預約冬季旅程，於山林環抱的恬靜環境中，卸下日常壓力，盡情以湯泉與美食療癒冬季時光。

「雍翠庭」為全台唯一獲《台灣米其林指南》入選推薦的溫泉飯店餐廳，提供結合台灣風土的台式料理套餐。（北投麗禧溫泉酒店提供）「雍翠庭」為全台唯一獲《台灣米其林指南》入選推薦的溫泉飯店餐廳，提供結合台灣風土的台式料理套餐。（北投麗禧溫泉酒店提供）

憑藉鄰近大磺嘴溫泉源頭的優越地理位置，北投麗禧溫泉酒店館內提供天然珍稀的白磺溫泉，「冬日暖旅」住房專案，可入住15坪以上寬敞客房，於專屬空間內獨享55°C白磺泉，在冷、熱雙湯池間交替浸泡，讓身體於大自然的擁抱中恢復平衡活力；晚間可前往全台唯一榮獲《台灣米其林指南》入選推薦的溫泉飯店餐廳「雍翠庭」，品味結合台灣風土與精緻擺盤的台式套餐，或選擇「歐陸餐廳」以優雅法式手法詮釋在地食材的料理套餐，在暖泉與佳肴的相伴下，享受一場身心皆滿足的冬季假期。

麗禧晨之光早餐」台式套餐，主食肉燥米糕由主廚悉心手炒。（北投麗禧溫泉酒店提供）麗禧晨之光早餐」台式套餐，主食肉燥米糕由主廚悉心手炒。（北投麗禧溫泉酒店提供）

翌日晨起，在270度綠意環景的擁抱中，享用「麗禧晨之光早餐」展開美好序曲。主廚以台灣在地意象打造的台式套餐，主食肉燥米糕選用手工細火慢炒肉燥，融合南部傳統風味，香氣濃郁、鹹香入味，搭配綿密米糕重現記憶中最真摯的家鄉滋味，亦可佐以鮮美香煎鮭魚享用；偏好清爽營養的旅人，可選擇西式套餐，主菜為外皮香酥、肉質鮮嫩的香煎義式香料雞腿排，搭配晨曦生菜沙拉、煙燻鮭魚盤與每日新鮮烘焙麵包，為新的一天揭開豐富而愉悅的篇章。

毗鄰北投麗禧的北投文物館有日式建築及和風庭園，是散步順遊的好去處。（記者周幸叡攝）毗鄰北投麗禧的北投文物館有日式建築及和風庭園，是散步順遊的好去處。（記者周幸叡攝）

歇宿飯店期間，除了徜徉在飯店的雅適空間，還可散步到鄰近的北投文物館，欣賞館內充滿歷史風情的日式建築空間，參觀館內現正舉辦的「悅己者容—纏足文化特展」（展期至11月16日），彷彿穿越時光隧道，感受不同於日常的思古幽情。更多相關訊息詳詢北投麗禧溫泉酒店官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應