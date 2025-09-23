提前規畫「冬日暖旅」 以湯泉與美食療癒冬季時光

北投麗禧溫泉酒店推出「冬日暖旅」住房專案，邀請旅人提前預約冬季療癒之旅。（北投麗禧溫泉酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕夾帶強烈風雨的「樺加沙」颱風來襲，讓人開始想念浸泡溫暖湯泉的滋味，北投麗禧溫泉酒店為旅人規畫「冬日暖旅」住房專案，10月1日起至2026年4月30日止，專案提供1泊1食或1泊2食，晚間餐點可擇連續3年榮獲《台灣米其林指南》推薦的「雍翠庭」精緻台式套餐，或由法國藍帶主廚領軍的歐陸餐廳法式套餐，邀請旅人提前預約冬季旅程，於山林環抱的恬靜環境中，卸下日常壓力，盡情以湯泉與美食療癒冬季時光。

「雍翠庭」為全台唯一獲《台灣米其林指南》入選推薦的溫泉飯店餐廳，提供結合台灣風土的台式料理套餐。（北投麗禧溫泉酒店提供）

憑藉鄰近大磺嘴溫泉源頭的優越地理位置，北投麗禧溫泉酒店館內提供天然珍稀的白磺溫泉，「冬日暖旅」住房專案，可入住15坪以上寬敞客房，於專屬空間內獨享55°C白磺泉，在冷、熱雙湯池間交替浸泡，讓身體於大自然的擁抱中恢復平衡活力；晚間可前往全台唯一榮獲《台灣米其林指南》入選推薦的溫泉飯店餐廳「雍翠庭」，品味結合台灣風土與精緻擺盤的台式套餐，或選擇「歐陸餐廳」以優雅法式手法詮釋在地食材的料理套餐，在暖泉與佳肴的相伴下，享受一場身心皆滿足的冬季假期。

請繼續往下閱讀...

麗禧晨之光早餐」台式套餐，主食肉燥米糕由主廚悉心手炒。（北投麗禧溫泉酒店提供）

翌日晨起，在270度綠意環景的擁抱中，享用「麗禧晨之光早餐」展開美好序曲。主廚以台灣在地意象打造的台式套餐，主食肉燥米糕選用手工細火慢炒肉燥，融合南部傳統風味，香氣濃郁、鹹香入味，搭配綿密米糕重現記憶中最真摯的家鄉滋味，亦可佐以鮮美香煎鮭魚享用；偏好清爽營養的旅人，可選擇西式套餐，主菜為外皮香酥、肉質鮮嫩的香煎義式香料雞腿排，搭配晨曦生菜沙拉、煙燻鮭魚盤與每日新鮮烘焙麵包，為新的一天揭開豐富而愉悅的篇章。

毗鄰北投麗禧的北投文物館有日式建築及和風庭園，是散步順遊的好去處。（記者周幸叡攝）

歇宿飯店期間，除了徜徉在飯店的雅適空間，還可散步到鄰近的北投文物館，欣賞館內充滿歷史風情的日式建築空間，參觀館內現正舉辦的「悅己者容—纏足文化特展」（展期至11月16日），彷彿穿越時光隧道，感受不同於日常的思古幽情。更多相關訊息詳詢北投麗禧溫泉酒店官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法