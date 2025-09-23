新銳藝術家張大仁「荒地」個展 11件作品無違和融入竹市金變堂

新銳藝術家張大仁「荒地」展，11件作品金變堂藝術空間登場。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕隱身在新竹市千甲路稻田與馬路邊的金變堂藝術空間，原是間有30年裱框資歷師傅徐陞民的工作室，目前由年輕藝術家溫崎君接手，將其轉型為藝術空間，新銳藝術家張大仁獲邀舉辦個展「荒地」，巧妙運用展場空間，將11件作品融入展間，不管是骨董書桌上的《無根的僻徑》，還是地上不起眼的《其餘的休息》，抑或《夢的化石》，都展現藝術家與觀賞者的對話，邀喜愛藝術民眾來觀賞，展期到9月28日。

新銳藝術家張大仁邀觀者與其作品對話。（記者洪美秀攝）

藝術展以預約制為主，張大仁與策展人溫崎君都是8年級年輕藝術家，就讀台北藝術大學研究所的張大仁，以版畫創作為主，此次利用多媒材及壓克力做創作，將作品融入金變堂藝術展間內，以「荒地」為主題，張大仁說，「荒地」源於自己近1年來的創作心情寫照，一種匱乏、無力、荒蕪的感受，常覺內在像一片被拋置的土地，生長停滯。

請繼續往下閱讀...

新銳藝術家張大仁舉辦「荒地」個展，巧妙運用展場空間，將11件作品融入其間。（記者洪美秀攝）

張大仁說，「荒」常帶著廢棄、空無的氣息，但也潛藏待開發的價值；它可以指一處區域在人介入後事物的殘剩，也可指被人介入之前的原始狀態。而「墾荒」，是因知曉其中蘊含著尚未被利用的可能性。因此「荒地」形成一種迷人的張力，隨著觀測者所處的角度、心理、期待，成為介於空無與生成之間的一塊區域。

張大仁「荒地」展，邀觀賞者走進新竹市千甲路54號的金變堂藝術空間展區，與藝術家對話。預約洽：03-575-3481。

